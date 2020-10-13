Российский рынок акций довольно бодро начал новую неделю, в течение дня прибавляя около процента на росте американских фьючерсов. Но с открытием фондовых площадок Америка продолжала идти в гору, а мы сдулись до +0,4%.

Таким образом, начать полноценный отскок вчера не удалось, и снижение нефти не является объяснением этому – на прошлой неделе наш рынок также легко игнорировал и ее рост. Похоже, что отток денег с российского рынка продолжается. Действительно, американские акции выглядят намного перспективнее хоты бы в силу ожидаемого более быстрого восстановления экономики США.

Сегодняшний день американские фьючерсы начали со снижения, одним из поводов которого стала информация о приостановке Johnson & Johnson финальной стадии испытания вакцины от коронавируса из-за «необъяснимой болезни» одного из участников. Однако к нашему открытию ночная просадка почти полностью была компенсирована. Поддержать Америку может начинающийся сегодня сезон квартальных отчетностей.

Если подъем за океаном продолжится и дальше, то Индекс Мосбиржи попробует предпринять еще одну попытку начать компенсировать свое отставание не только от большинства развитых, но и развивающихся рынков.

По-прежнему мы позитивно смотрим на Сбербанк и «Норникель». Может продолжиться и рост «Алросы», которая вчера была одним из лидеров российского рынка на фоне встречи главы компании с президентом России. Государство поддержит компанию в трудный период готовностью закупить алмазов в Гохран на сумму до 1 млрд долларов.

Сегодня подрастает нефть, вновь пытаясь закрепиться выше 42 долларов за баррель. Никаких особых причин для сильных движений на нефтяном рынке нет, но удорожание нефти должно поддержать нефтегазовый сектор, фаворитом в котором мы считаем «Лукойл».

Пара доллар-рубль так и не решилась вчера пробивать нижнюю границу восходящего канала на уровне 76,6, и откатила от нее в район чуть выше 77. Внутридневная картина по паре продолжает оставаться практически одинаковой: рост в первые часы торгов и снижение ближе к вечеру.

В течение ближайших дней рубль готов продолжить укрепление на росте валютных интервенций со стороны ЦБ и подготовкой к выплате налогов, его краткосрочная техническая перекупленность вчера была снята. Но для пробития канала вниз нужен какой-то мощный драйвер. Если он появится, то курс российской валюты вполне может сходить в район 75 руб за доллар, о более сильном укреплении рубля речи пока не идет.



