Неделя на мировых рынках началась с роста. Инвесторы продолжают фокусироваться на позитивных новостях, что стимулирует покупки, игнорируя риски.

Так, в последние торговые сессии важным фактором выступают переговоры в США по новому пакету поддержки американской экономики. Желание сторон найти компромисс и договориться о плане помощи экономике до президентских выборов позитивно воспринимается рынками и дает повод для покупок в широком спектре активов.

Плюс к этому, инвесторы позитивно оценивают желание властей Великобритании обойтись без «локдауна» в связи с распространение коронавируса. Так, премьер страны Борис Джонсон анонсировал многоуровневую систему вирусограничений, призванную остановить распространение коронавируса без полного «закрытия» экономики. Попытки властей Великобритании пройти через вторую волну пандемии с минимально возможным количеством ограничений, что должно уменьшить ее негативное влияние на экономику, стимулируют покупки на ожиданиях, что другие европейские страны пойдут тем же путем. При этом риски введения полноценных «локдаунов» в европейских странах остаются повышенными, учитывая темпы распространения заболевания, что сдерживает покупки.

Если же говорить о настроениях на утро вторника, то их можно охарактеризовать, как нейтральные. Азиатские рынки консолидируются у уровней закрытия понедельника. Фьючерсы на основные американские индексы корректируются после роста в понедельник, теряя в пределах 0,2%. На рынке энергоносителей наметилось восстановление, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,9%, торгуясь чуть выше 42 долларов за баррель. Отметим, что в ходе сегодняшнего дня внимание инвесторов привлечет статистика по индексу экономических настроений в Германии и данные по индексу потребительских цен в США.

Учитывая внешний фон, сегодня ожидаем консолидации российского фондового рынка в начале торгов. В результате, индекс МосБиржи продолжит движение под верхней границей диапазона 2800-2850 пунктов. При этом в ходе торгов, в случае ухудшения настроений на мировых рынках на фоне публикации статистики, а также возобновления негативной динамики на рынке энергоносителей, продажи в наших акциях могут возобладать, что приведет к продолжению снижения на нашем рынке.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Коррекции в ценах на нефть может не хватить для стимулирования роста рубля, а консолидация валют развивающихся стран не даст ему дополнительных ориентиров для подъема. В результате пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 77 рублей. При этом в ходе сессии возможна активизация давления на национальную валюту, что позволит доллару предпринять попытку возвращения в диапазон 77,5-80 рублей.