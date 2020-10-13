Внешний фон перед стартом торгов на Мосбирже выглядит неоднозначно. На азиатских рынках царила разнонаправленная динамика, так как перспектива согласования пакета стимулов в США до выборов 3 ноября практически растворилась. При этом рынок негативно сейчас реагирует на новость о том, что компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от Covid-19 из-за заболевания неясной этиологии у одного из участников исследования.

Казначейские облигации и доллар прибавили в цене. При этом цены на нефть демонстрируют позитивную динамику: WTI с поставкой в ноябре на бирже в Нью-Йорке к 09:00 мск выросла на 0,86% до $39,78/барр., в понедельник котировки упали до недельного минимума на уровне $39,43/барр.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe подорожали на 0,9% до $42,10/барр. после падения на 2,6% накануне.Пандемия будет оказывать длительное негативное воздействие на рынок нефти, и на восстановление спроса уйдут годы, говорится в ежегодном обзоре развития мировой энергетики Международного энергетического агентства. После беспрецедентного падения на 8% в этом году глобальное потребление нефти вернется к докризисному уровню в 2023 г., если Covid-19 будет взят под контроль в следующем году. Но даже согласно этому, наиболее оптимистичному сценарию МЭА, пандемия будет оказывать длительное воздействие на рынок. Мировой спрос на нефть достигнет пика и стабилизируется где-то в 2030 г. на более низких уровнях, чем ожидалось в прошлом году.

Статистика азиатской сессии была позитивной. Экспорт Китая увеличился 4-й месяц подряд в сентябре, а импорт резко вырос, что указывает на дальнейшее восстановление глобальной торговли и уверенное улучшение ситуации внутри страны. Экспорт вырос в сентябре на 9,9% г/г в долларовом выражении (прогноз +10% г/г), а импорт прибавил 13,2% (прогноз +0,4% г/г), сообщило во вторник таможенное управление. В результате страна зарегистрировала торговый профицит в размере $37 млрд.

Доллар подешевел в понедельник против иены, британского фунта и швейцарского франка, остался стабильным к канадской валюте, вырос в цене к евро, датской и норвежской кроне, новозеландскому и австралийскому доллару. Может показаться странным, что стерлинг затесался в группу укрепившихся к доллару валют, так как иена и франк коллеги американца по статусу защитных активов. Банк Англии пока не готов вводить отрицательные процентные ставки, сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли на вебинаре в понедельник. Это оказало поддержку фунту, так как ранее регулятор запрашивал у британских финансовых организаций информацию относительно того, могут ли они внедрять ставки ниже нуля, не нанося при этом урон своему бизнесу. Рынок при этом уже начал позиционировать стерлинг исходя из отрицательных ставок в 2021 году, поэтому слова Бейли поддержали британскую валюту.

На азиатских торгах во вторник валюта США оказывает давление на всех конкурентов из Большой десятки, кроме новозеландского доллара, который предпринимает попытки роста. Австралийский доллар второй день подряд является аутсайдером группы G10. Сейчас на него оказывает наиболее заметное давление решение Китая приостановить закупку австралийского угля. Правительство Австралии требует от Пекина официальных комментариев по этому поводу, но пока их не получило. Пока же это выглядит, как следующий этам торговой напряженности в отношениях двух стран после того, как Австралия призвала провести независимое расследование в отношении причин появления коронавируса Covid-19, запретила компании Huawei участвовать в создании сети 5G и приняла направленный против Китая закон о запрете иностранного вмешательства во внутренние дела. Ранее от запрета Китая пострадали австралийские производители вина, ячменя и говядины.

Число случаев заражения в мире составляет более 37,7 млн, число жертв — более 1,08 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Сингапур смягчил карантинные требования для прибывающих из Гонконга и ужесточил правила для ряда других мест. Бары и пабы в наиболее сильно пострадавших от вируса районах Англии закроются со среды, в то время как политика британского правительства по урегулированию кризиса продолжает подвергаться обширной критике. Доля американцев, умирающих от коронавируса, является самой высокой среди аналогичных показателей развитых стран. Также стоит отметить, что опубликованное в британском медицинском журнале Lancet исследование случая 25-летнего мужчины из Невады показало, что повторное заражение может произойти быстро, и второй эпизод заболевания может быть более тяжелым.

Рубль по отношению к доллару не смог в понедельник атаковать 76,50 и завершил день около фигуры 77,00. Утром во вторник в рамках всеобщей тенденции наблюдаются попытки роста курса USDRUB. При этом цены на нефть демонстрируют позитивную динамику и косвенно поддерживают российскую валюту. WTI с поставкой в ноябре на бирже в Нью-Йорке к 09:00 мск выросла на 0,86% до $39,78/барр., в понедельник котировки упали до недельного минимума на уровне $39,43/барр. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe подорожали на 0,9% до $42,10/барр. после падения на 2,6% накануне. Выше 78 за доллар рубль вновь становится привлекательным для покупок. Чтобы рубль подтвердил свой потенциал устойчивого укрепления, необходимо закрытие какого-либо торгового дня ниже 76,50 и закрытие недели в паре USDRUB ниже 76,00.

Разницу ставок валютно-процентных и рублевых процентных свопов можно использовать в качестве индикатора стоимости валютной ликвидности на внутреннем рынке. Показатель накануне упал до —71,5 п. (после отскочил до 67 п.), что являлось минимумом с 18 марта. Это говорит о том, что банки начинают ощущать дефицит валютной ликвидности, которая становится дороже. Тем не менее ситуация выглядит не так драматично, если опираться на среднее значение за 5 лет (103 п.), поскольку сейчас базис на 30% лучше среднепятилетней цифры.



