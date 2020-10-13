Российские индексы в понедельник показали смешанную динамику в течение дня. В моменте индекса Мосбиржи рос на 1%, однако к концу торгов часть подъема была отыграна. Долларовый индекс РТС в свою очередь закрывался в незначительном минусе, оказавшись под давлением из-за роста пары USD/RUB.

В последние дни мы уже несколько раз отмечали, что наш рынок явно отстает от западных коллег, а также от динамики площадок других развивающихся стран. Накануне это отставание увеличилось. Соотношение индекса РТС и MSCI Emerging Markets опустилось на новые минимальные значения за два года.

В США тем временем продолжается устойчивой восстановление. Индекс S&P 500 начал неделю с роста на 1,6%. Повышенным спросом вновь пользуются акции сектора высоких технологий. В частности, индекс Nasdaq 100 в понедельник прибавил 3%. Капитализация Apple вновь поднялась выше $2 трлн. Акции компании подскочили на 6,3% в преддверии сегодняшней презентации. Ожидается, что компания представит обновленные смартфоны с поддержкой 5G, а также другие гаджеты и сервисы.

Сегодня в США начнется публикация финансовых результатов крупных компаний в рамках нового сезона отчетов. Об итогах III квартала расскажут JPMorgan, Citigroup, Johnson&Johnson, Delta Air Lines и др.

Российский рынок акций отстранен от глобальных тенденций и живет своей жизнью. Индекс Мосбиржи пытается удержаться в районе 2825–2850 п. и не продолжить провал в сторону следующих технических поддержек около 2700–2740 п. Краткосрочный взгляд преимущественно нейтральный.

Отчасти негативное влияние на наши индексы вчера могло оказать снижение цен на нефть Brent на 2,6%, однако только лишь этим фактором объяснить все накопленное в последние дни отставание все-таки нельзя. Ведь общая среднесрочная картина на рынке нефти остается относительно стабильной. В последние месяцы консолидация проходит около диапазона $40–45, а слабый рубль помогает нефтяникам. Дополнительный дисконт российского рынка связан с геополитическими факторами.

Обращаем внимание, что слабость нашего рынка происходит в условиях возврата индекса MSCI World All Country к историческому максимуму, до которого осталось всего 0,6%. Этот индекс отражает динамику фондовых площадок 23 развитых и 26 развивающихся стран.

Лучше остальных накануне выглядели представители потребительского сектора, а именно продуктового ритейла: X5 Retail Group (+4,6%), Магнит (+3,6%), Лента (+3,4%). Среднесрочные ожиданий по бумагам сектора в целом положительные.

Позитивный драйвер накануне получили акции строительного сектора. Программу льготной ипотеки под 6,5% могут продлить с 1 ноября 2020 г. до конца 2021 г., следует из проекта постановления Правительства РФ. Объем программы планируется увеличить с 900 млрд руб. до 2,8 трлн руб. Это решение крайне положительно для крупных представителей строительного сектора. Среди наиболее ликвидных акций отрасли на Мосбирже торгуются бумаги ПИКа, ЛСР и Группы Эталон. Все эти компании являются очевидными бенефициарами продления программы, которая поддержит спрос на новостройки.

Более того, повышенный спрос на новую недвижимость провоцирует рост ее стоимости, что также позитивно для обозначенных компаний. При окончательном утверждении этой инициативы акции компаний получат поддержку и могут выглядеть сильнее рынка.

Тем временем продолжается устойчивый подъем акций АФК Системы. В понедельник они выросли еще на 4,1% и обновили максимумы за 3,5 года. Один из ключевых драйверов — ожидания IPO Ozon. Ближайшим ориентиром для бумаг АФК выступает район максимальных значений с 2014 г. — 25,2 руб. Если этот рубеж будет пройден, то далее возможен подъем в сторону 27 руб.

Новый импульс роста накануне наблюдался в акциях АЛРОСА (+3,7%) на фоне встречи главы компании с президентом. Следующая очевидная цель для акций — это круглый уровень 80 руб.

В ближайшие дни состоится несколько дивидендных отсечек у крупных российских компаний. В частности, сегодня последний день для попадания в реестр для получения дивидендов у Распадской и ФосАгро. Также сегодня ожидается отчет об операционных показателях ММК за III квартал.

В паре USD/RUB после трех сессий снижения начинается фаза боковой консолидации около уровня 77. При стабильной динамике цен на нефть пространство для умеренного снижения USD/RUB в ближайшие 1–2 недели сохраняется. При этом рубль также поддержки фактор возросшего объема продажи валюты со стороны ЦБ РФ.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,2%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в плюсе и находятся около уровня $41,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника.



