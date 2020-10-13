В понедельник ОФЗ проторговывали достигнутые ранее уровни. Негативное влияние на рынок снижающихся нефтяных цен было компенсировано притоком в банковскую систему ликвидности от ЦБР, которая может быть использована для покупки ОФЗ. ЦБР увеличил лимит месячного РЕПО до 1 трлн руб., а годового – до 400 млрд руб. Вчера банки привлекли в ЦБР 600 млрд руб. на месяц по ставке 4,35% годовых и 20 млрд руб. на год по ставке 4,5%. При такой стоимости фондирования банки получают положительную маржу от ОФЗ с фиксированным купоном срочностью более 2-лет, а также по флоатерам. Увеличение лимитов РЕПО ЦБР поддержит спрос на ОФЗ и поможет выполнить Минфину РФ квартальный план заимствований на 2 трлн руб. без давления на доходность обращающихся гособлигаций.