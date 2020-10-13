Цены на нефть Brent инерционно отскакивают после вчерашнего снижения. Краткосрочные факторы поддержки в виде ограничения предложения ушли, теперь снова в фокусе перспективы восстановления спроса на фоне второй волны коронавируса. Статистика по импорту нефти Китаем за сентябрь показала рост на 2,1% за месяц. В итоге в 3 кв. страна нарастила импорт на 12,7% г/г, но в 4 кв. ожидаем менее оживленного спроса из-за исторически высоких запасов и высокой же базы импорта в прошлом году в 4 кв.

На текущей неделе в фокусе традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Мы полагаем, что цены на нефть Brent сегодня попытаются проторговать 40-42 долл./барр., но на успех не рассчитываем. Неоднородность восстановления мировой экономики и растущее предложение нефти, несмотря на ОПЕК+, будут играть против нефти.



