Российский рынок акций начал неделю умеренным подъемом вслед за внешними рынками. Однако ослабление цен на нефть к закрытию торгов сделало движение фондовых индексов разнонаправленным, в результате индекс РТС потерял около 0,1%, а индекс Мосбиржи подрос на 0,4%.

Среди лидеров роста оказались акции Алросы, подорожавшие на 3,7% после встречи президента РФ Путина с главой компании и обсуждения возможности выкупа продукции Алросы Гохраном. В числе аутсайдеров ожидаемо были акции компании Petropavlovsk (минус 2,3%), которая понизила прогноз производства и корпоративный рейтинг которой от S&P был пересмотрен в худшую сторону.

Европейские рынки вчера в основном умеренно выросли, индекс Euro Stoxx50 прибавил 0,8%. Консенсусные оценки состояния евроэкономики немного улучшились, согласно вчерашнему обзору прогнозов, подготовленному Bloomberg. Так, теперь ожидается, что падение ВВП еврозоны в 2020 г. составит 7,9% год к году, то есть будет на 0,2 п.п. меньше, чем предусматривал сентябрьский прогноз, а в 2021 г. экономика вырастет на 5,5%, что совпадает с предыдущей оценкой.

Падение промпроизводства прогнозируется на уровне 9,7% против 9,9% ранее, темпы же восстановления производства в 2021 г. ожидаются около 6,7% – на 0,7 п.п. выше, чем раньше. Правда, прогноз годовой инфляции на текущий год понижен до 0,3% с 0,4%, а на 2021 г. и 2022г. сохранился на уровне 1,0% и 1,3% соответственно. Поэтому и изменения ставок ЕЦБ в среднесрочной перспективе, по крайней мере до 1 кв. 2023 г., не предполагается.

Тем временем ситуация с коронавирусом в Европе становится хуже, в ряде стран вводятся новые ограничения. Представители ЕЦБ вчера, в преддверии встречи МВФ/Всемирного банка, вновь призвали правительства продолжать поддерживать экономику.

Глава регулятора Кристин Лагард, в частности, заявила, что опасения вызывает возможное резкое прекращение моратория на обслуживание долга, госгарантий и налоговых каникул.

В США рынки продемонстрировали значительный рост, хотя активность была ограниченной из-за праздничного дня. Индекс Nasdaq подскочил на 2,6%, получив импульс благодаря подъему котировок Amazon и Apple накануне важных корпоративных событий. Индекс S&P500 вырос на 1,6%.

Ситуация с согласованием позиций администрации президентов и демократов по финансовым стимулам остается крайне неопределенной. Вчера агентство Bloomberg сообщило, что, в нижней палате Конгресса не планируется никаких действий по стимулам на этой неделе. Тем не менее значительная часть инвесторов не теряет надежду, что в том или ином виде новый пакет мер поддержки появится.