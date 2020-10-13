По информации The Bell, Mail.ru Group обсуждает возможность вывода My.Games на биржу США. Издание сообщает, что Mail.ru Group оценивает IPO в $2.5-$3 млрд. Размещение может пройти в 2021 году. Недавно Mail.ru Group также объявила о планах разместить конвертируемые облигации на сумму $400 млн и провести ускоренное размещение ГДР (на $200 млн). Источник, знакомый с планами компании, рассказал The Bell, что привлекаемые средства компания собирается использовать, в том числе, для покупки игровых активов. Это понятный приоритет: в 1П20 доля My.Games в выручке и EBITDA Mail.ru Group составила 40% и 22% соответственно.

Теоретически выделение игрового сегмента в отдельную структуру и ее IPO могут кристаллизовать некоторую стоимость в долгосрочной перспективе (у ведущих игровых компаний мультипликаторы EV/TTM EBITDA находятся в диапазоне 20x-30x, а Mail.ru Group торгуется на уровне 19.8х). В то же время, если игровой сегмент будет выделен, темпы роста основного бизнеса существенно снизятся (1П20: выручка игрового сегмента увеличилась на 30% г/г, а в сегменте коммуникаций и соцсетей рост показателя составил 5% г/г). На данный момент мы считаем новость нейтральной, но подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА.



