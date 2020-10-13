В понедельник торговая сессия в ОФЗ прошла очень спокойно в отсутствие игроков из США. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил всего 6,6 млрд руб. (0,3x среднедневного показателя за последний месяц) против 34,4 млрд руб. в день в среднем на прошлой неделе. По итогам дня облигации закрылись в среднем без изменений. На общем фоне выделялись только 15-летний ОФЗ-26233 и 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,25%/6,32%), опустившиеся в доходности на 1 бп, а также 11-летний ОФЗ-26218 и 13-летний ОФЗ-26221 (YTM 6,12%/6,23%), прибавившие в доходности по 1 бп. Сопоставимые локальные облигации других развивающихся стран завершили день снижением доходностей на 1–5 бп.

Вчера Минфин анонсировал два новых выпуска ОФЗ: флоутер с погашением в августе 2032 г. с максимальным объемом 450 млрд руб. и выпуск с фиксированным купоном, погашаемый в марте 2031 г., с предельным объемом в обращении в 500 млрд руб. По своей дюрации новый выпуск ОФЗ-ПД будет наиболее близким к сроку погашения в 10 лет. На наш взгляд, это должно способствовать тому, что нерезиденты будут перекладываться в него из соседних выпусков в ближайшие месяцы. Скорее всего, аукционы новых ОФЗ могут состояться уже на этой неделе. Вместе с тем мы считаем, что ближайшем аукционе в эту среду Минфин опять предложит к размещению набор из флоутера и выпуска с фиксированным купоном. В последнее время такая тактика принесла свои плоды: за один только день, на аукционе в прошлую среду, Минфин на 17% выполнил квартальный план заимствований, составляющий 2 трлн руб. Параметры завтрашнего регулярного аукциона будут объявлены сегодня во второй половине дня.



