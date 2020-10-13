По итогам вчерашних аукционов РЕПО Банк России разместил 600 млрд руб. в 1-месячное РЕПО (лимит 1 трлн руб.) и 20 млрд руб. в 1-летнее РЕПО (лимит 400 млрд руб.), таким образом, инструменты показали рекордные объемы с момента запуска. Ставки размещения средств были на уровне минимальных: 4.35% (фиксированная) по 1-месячному и 4.50% (плавающая) по 1-летнему инструменту.

Увеличение лимитов по долгосрочным инструментам и рост спроса на них вызывают много вопросов относительно перспектив развития ситуации и влияния текущих темпов размещения ОФЗ на баланс ликвидности и спроса на инструменты Банка России. Мы полагаем, что текущая ситуация с первичными аукционами Минфина является лишь одним из компонентов спроса на ликвидность – более значимым фактором выступает подготовка банков к традиционному сезонному перекосу в распределении ликвидности в конце года.

Пик налоговых платежей по итогу 3к’20 приходится на октябрь, при этом бюджеты разных уровней продолжают консолидировать доходы (в текущих условиях, сокращая дефициты) для исполнения расходных обязательств в конце декабря. Параллельно с этим, существует неопределенность относительно готовности бюджетов-доноров ликвидности к «переносу» депозитов на 2021 год в сопоставимых объемах.

В итоге, заблаговременное накопление более дорогой рублевой ликвидности (Ruonia о/н 4.24%) в целях создания запаса усреднения остатков в начале октября может оправдать себя в последующие недели.



