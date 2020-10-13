Возможные санкции не отразятся на российской экономике
Российский рынок акций сегодня открылся снижением, продолжив нисходящий тренд вечерней торговой сессии на фоне сообщений о том, что Евросоюз готов объявить санкции в связи с отравлением Алексея Навального.
Тем не менее, мы не ожидаем никаких серьезных мер, которые негативно отразятся на российской экономике и инвестиционном профили. Санкции, скорее, будут направлены на конкретных сотрудников ГРУ.
На глобальных рынках может наблюдаться ротация из акций циклических компаний в бумаги технологического сектора, однако мы ожидаем, что очень сильная торговая статистика Китая за сентябрь поддержит бумаги российского горно-металлургического сектора.
Мы ожидаем спрос на акции российских технологических компаний, особенно на бумаги MAIL.ru, которые, скорее всего, будут включены в расчетную базу индекса MSCI Russia в ходе квартального пересмотра индекса 10 ноября. Возобновление роста случаев Covid-19 вновь вызовет интерес к акциям розничных сетей.
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