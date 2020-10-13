Проект постановления правительства предполагает продление программы льготной ипотеки со ставкой 6,5%. Окончание программы предлагается перенести с 1 ноября текущего года на конец 2021 г. Общий объем выдачи кредитов в рамках программы в этом случае увеличится в 3,1 раза до 2,8 трлн руб., а количество ее участников – с 310 тыс. до 877 тыс. человек.

Программа льготной ипотеки с рекордно низкой ставкой 6,5% начала действовать 17 апреля как мера поддержки сектора недвижимости в период нестабильности на рынке и стала главным фактором роста продаж жилья. В рамках программы уже выдано кредитов на сумму 630 млрд руб., а общий объем ипотечного кредитования за 9м20 вырос на 38% г/г и достиг 2,7 трлн руб., при этом в сентябре была зафиксирована рекордная месячная динамика. Доля программы в общем объеме ипотечных сделок на первичном рынке составила около 75%.

Степень участия в программе льготной ипотеки повлияла на показатели продаж публичных застройщиков в 1п20: лидером стала Группа ПИК, показавшая рост на 10% г/г; второе место заняла Группа ЛСР с продажами на уровне годичной давности; на третьем месте оказалась Группа Эталон с относительно более премиальным предложением и падением продаж на 25% г/г.

Доля ипотечных сделок в продажах компаний увеличилась на 10–20%, до 44–86%, при этом наибольшая часть пришлась на льготную ипотеку.

Мы ожидаем дальнейший рост продаж в 3к20 благодаря популярности программы и увеличению лимитов по кредитам до 12 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга и до 6 млн руб. для других регионов (по сравнению с 8 млн руб. и 3 млн руб. ранее).

Продление срока действия программы должно дополнительно поддержать продажи застройщиков в ближайшей перспективе. Более других от этой программы, как мы полагаем, выиграют компании, работающие в сегменте массового жилья.



