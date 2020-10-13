ОФЗ: повторение рекордов прошлой недели маловероятно
Вчера активность в сегменте ОФЗ была крайне вялой, оборот не дотянул даже до 10 млрд руб. Котировки большинства выпусков практически не изменились, единой тенденции на рынке не сложилось. Возможно, малый объем сделок обусловлен выходным днем в США, это традиционно приводит к снижению оборота торгов на большинстве площадок.
Важным для сегмента ОФЗ событием вчера стали аукционы долгосрочного репо ЦБ, спрос на годовом аукционе составил 20 млрд руб., на месячном – 600 млрд руб. Интерес к этим аукционам напрямую связан с падением уровня ликвидности в банковской системе из-за роста покупок ОФЗ банками в ходе первичных размещений.
Напомним, что ставка на месячном аукционе фиксируется на весь срок предоставления средств, ее минимум установлен на уровне ключевая ставка плюс 10 б.п. Средства на годовом аукционе предоставляются по плавающей ставке, привязанной к ключевой, минимум определен в размере ключевая ставка плюс 25 б.п. Ставки на средние и длинные ОФЗ сейчас гораздо выше этих значений, поэтому существенная часть средств, полученных по операциям репо, может быть использована для дальнейшего наращивания банками портфелей ОФЗ.
Вполне возможно, что на этой неделе спрос на аукционах Минфина вновь будет значительным, хотя повторение рекордов прошлой недели маловероятно.
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