Гигант индустрии развлечений Disney объявил о крупной реорганизации бизнеса, с помощью которой менеджмент компании посылает инвесторам убедительный сигнал о том, что развитие стриминга является ключевым приоритетом развлекательного конгломерата.

В соответствии с новой структурой, вступающей в силу немедленно, все группы создания контента – включая киностудии и спортивный подсегмент – теперь должны будут создавать контент для стриминговых видео-сервисов Disney (Disney+, ESPN+, Hulu) в качестве их «приоритетной задачи», тогда как ранее они занимались традиционным производством фильмов и ТВ-программ. Disney также учредила новое подразделение по дистрибуции, которое будет нести единоличную ответственность за управление прибылью от контента, создаваемого во всей компании. Компания объявила, что проведет виртуальный День инвестора 10 декабря.

Данный стратегический шаг последовал вслед за призывом инвестора-активиста Дэниела Леба, основателя фонда Third Point, приостановить выплату дивидендов Disney, чтобы направить дополнительные $3 млрд в год на создание контента для стриминг-сервисов. Дэн Леб является одним из крупнейших держателей акций Disney. Мы не исключаем, что его рекомендация вскоре будет услышана менеджментом Disney, и инвесторы окажутся склонными отказаться от дивидендов в пользу более сильного роста цены акций.

В начале августа компания сообщала, что количество подписчиков на всех стриминг-сервисах компании, включая спортивный ESPN+ и Hulu, достигло 100 млн. Аудитория платных подписчиков Disney+ за 3 месяца увеличилась с 54,5 млн до 57,5 млн.

Отметим, что Боб Чапек говорил о важности потребительских сервисов компании еще на своем первом конференц-звонке с инвесторами в статусе CEO в мае, но именно реорганизация бизнеса стала важнейшим шагом к увеличению справедливой стоимости акций.

Сама по себе реорганизация бизнеса производит лишь ограниченный эффект на увеличение акционерной стоимости через некоторый рост операционной эффективности. Тем не менее потенциальный рост акций в большей степени связан с двумя факторами: во-первых, аналитики получат более детальное раскрытие финансовой информации о направлении стриминга, что приведет к корректной оценке стоимости; во-вторых, компания изменяет свой облик в глазах широкого круга инвесторов, и позиционирует себя как streaming-first компанию, что неизбежно повлечет за собой дальнейшие стратегические шаги и приведет в конечном итоге к более высоким оценкам по стоимостным мультипликаторам.

Напомним, что важным сюрпризом последнего квартального отчета стало решение о релизе фильма Мулан на сервисе Disney+ 4 сентября 2020 года. В США просмотр фильма был доступен за отдельную плату $30, при этом была необходима подписка Disney+ ($7/мес.). Официальных данных пока нет, но мы считаем, что данный эксперимент компании прошел удачно, и в ходе следующего конференц-звонка с инвесторами (начало ноября) менеджмент проявит оптимизм и полную готовность продолжить эксперименты с релизами фильмов на стриминг платформе в обход кинопроката или одновременно с ним, что будет означать цифровую трансформацию в стратегии дистрибуции контента. Вертикальная интеграция позволяет сокращать издержки, получать ценные данные о пользователях и их удовлетворенности, что, в свою очередь, приводит к улучшению качества контента и повышению выручки.

Уверены, что потенциал сервиса Disney+ еще не до конца оценен инвесторами. Ни один из существующих сервисов конкурентов не предлагает такого разнообразия качественного детского контента, что делает Disney безоговорочным лидером в своей нише.

8 октября мы рекомендовали своим клиентам покупать акции Disney (DIS) с целевой ценой $136, отмечая потенциал направления стриминга. Мы склонны пересмотреть целевую цену в сторону повышения.



