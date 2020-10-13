Компания НЛМК (NLMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $25,1/ГДР) вчера представила сильные операционные результаты за 3К20, которые отражают восстановление спроса на стальную продукцию на российском рынке и увеличение загрузки мощностей. Новость ПОЗИТИВНА для акций компании. Компания отмечает, что эффект отложенного спроса и активность в строительном секторе позитивно влияют на внутренний спрос. НЛМК отгрузила в общей сложности 4.4 млн тонн стали, что на 2% выше к/к и на 11% выше г/г. Отметим, что в подразделении по производству плоского проката производство стали снизилось на 9% к/к на фоне второй очереди капитальных ремонтов доменного производства на площадке в Липецке. Объемы продаж готовой продукции выросли на 14% к/к. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в ассортименте компании достигла 62% против 56% кварталом ранее. Продажи полуфабрикатов снизились на 12% к/к на фоне роста спроса на готовую продукцию.

НЛМК сообщил о снижении производства железной руды на 15% к/к из-за обрушения конвейерной галереи 7 сентября. Производство восстановлено 22 сентября. Из-за аварии объемы продаж железной руды снизились. Продажи независимым клиентам снизились на 65% к/к.НЛМК отмечает рост цен на сталь, который ускорился к концу 3К20. Цены в долларах на арматуру выросли на 1% к/к, тогда как экспортные цены на слябы выросли на 22% к/к. Цены на плоский прокат в России снизились на 3% к/к. Мировые цены на уголь снизились на 5% к/к, тогда как цены на уголь на домашнем рынке в долларовом выражении снизились на 34% к/к, что с некоторым запозданием отражает глобальные тренды 2К20.

Мы полагаем что рост объемов продаж продукции с высокой добавленной стоимостью сбалансирует снижение продаж полуфабрикатов. НЛМК явно выигрывает от цен на коксующий уголь, так как компания не имеет собственной угольной базы. Мы ожидаем, что эффект снижения производства железной руды будет кратковременным, так как ремонт конвейерной галереи на Стойленском ГОКе после аварии 7 сентября уже завершен. Спотовые цены на железную руду по-прежнему близки к отметке $120/т, CFR, Китай (62% Fe). Производство стали в Китае должно превысить 1 млрд тонн в 2020 г., и главные поставщики железной руды все еще пытаются наверстать китайский спрос. Эффективная интеграция в железорудную базу обеспечивает лидерство компании на кривой издержек. Себестоимость слябов на данный момент составляет $180-200/т, по нашим оценкам.