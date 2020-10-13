Почему российский рынок не реагирует на позитив внешних площадок?
Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск торговался в нуле. Хуже рынка выглядят акции ММК, представившего производственные результаты за третий квартал. За январь-сентябрь объем выплавки стали и чугуна сократился на 12% и 7,9% г/г — до 8 263 тыс. и 6 823 тыс. тонн соответственно. С учетом динамики мировых цен на продукцию ММК и курса рубля, объемы производства компании соответствуют консенсусу относительно ее выручки в текущем году. Это позволяет рассчитывать на рост акций ММК, после того как инвесторы более глубоко проанализируют квартальные операционные результаты металлурга.
Лучше рынка вновь выглядят акции Mail.Ru. Поводом для покупок выступают новости об инвестициях компании в образовательные сервисы. Однако для среднесрочного потенциала роста эти новости нейтральны, доля неигровых онлайн-сегментов в бизнесе Mail.ru пока менее 10%.
Акции Яндекса снижаются под влиянием сообщения руководителя компании Максима Гришакова о том, что компания отказалась от планов проведения IPO Яндекс.Маркета.
Рынок не растет, несмотря на позитивную динамику на внешних площадках и восстановление нефти. Возможно, на поведении инвесторов сказывается негативный информационный фон в СМИ. Улучшение ликвидности банковского сектора, отмеченное в последнем отчете ЦБ, на мой взгляд, будут способствовать возвращению российских фондовых индексов в зеленый сектор по итогам дня.
Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 2820-2880 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,10-77,85 и 90,30 — 91,70 соответственно.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201013/832153965.html