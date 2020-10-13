Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск торговался в нуле. Хуже рынка выглядят акции ММК, представившего производственные результаты за третий квартал. За январь-сентябрь объем выплавки стали и чугуна сократился на 12% и 7,9% г/г — до 8 263 тыс. и 6 823 тыс. тонн соответственно. С учетом динамики мировых цен на продукцию ММК и курса рубля, объемы производства компании соответствуют консенсусу относительно ее выручки в текущем году. Это позволяет рассчитывать на рост акций ММК, после того как инвесторы более глубоко проанализируют квартальные операционные результаты металлурга.

Лучше рынка вновь выглядят акции Mail.Ru. Поводом для покупок выступают новости об инвестициях компании в образовательные сервисы. Однако для среднесрочного потенциала роста эти новости нейтральны, доля неигровых онлайн-сегментов в бизнесе Mail.ru пока менее 10%.

Акции Яндекса снижаются под влиянием сообщения руководителя компании Максима Гришакова о том, что компания отказалась от планов проведения IPO Яндекс.Маркета.

Рынок не растет, несмотря на позитивную динамику на внешних площадках и восстановление нефти. Возможно, на поведении инвесторов сказывается негативный информационный фон в СМИ. Улучшение ликвидности банковского сектора, отмеченное в последнем отчете ЦБ, на мой взгляд, будут способствовать возвращению российских фондовых индексов в зеленый сектор по итогам дня.

Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 2820-2880 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,10-77,85 и 90,30 — 91,70 соответственно.