Хорошие новости из Китая для рубля и "Газпрома"
Нельзя не сказать о сегодняшних данных по торговому балансу Китая за сентябрь. Совершенно неожиданно мы получили рекордные цифры по импорту и экспорту. Импорт вырос в годовом пересчете на 13.2% и составил в долларах рекордную величину — 202.76 млрд.
Экспорт увеличился на 9.9%, в долларах получилось 239.7 млрд, рекордное значение. Китай явно ускоряется и начинает «пылесосить» ресурсы по всему миру: импорт нефти вырос на 12.7%; импорт железной руды плюс 8%; импорт меди подскочил на 10%.
Для российских компаний это может означать лишь одно – экспортная продукция будет уходить «с колес». Исходя из этого, можно сделать вывод – настало время восстанавливать длинные позиции в наших основных компаниях: Норникель, Газпром, Роснефть.
Ну и конечно, рубль в этом контексте выглядит очень недооцененным. Справедливые уровни нужно искать в диапазоне 73-75.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201013/832155161.html