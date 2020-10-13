Нельзя не сказать о сегодняшних данных по торговому балансу Китая за сентябрь. Совершенно неожиданно мы получили рекордные цифры по импорту и экспорту. Импорт вырос в годовом пересчете на 13.2% и составил в долларах рекордную величину — 202.76 млрд.

Экспорт увеличился на 9.9%, в долларах получилось 239.7 млрд, рекордное значение. Китай явно ускоряется и начинает «пылесосить» ресурсы по всему миру: импорт нефти вырос на 12.7%; импорт железной руды плюс 8%; импорт меди подскочил на 10%.

Для российских компаний это может означать лишь одно – экспортная продукция будет уходить «с колес». Исходя из этого, можно сделать вывод – настало время восстанавливать длинные позиции в наших основных компаниях: Норникель, Газпром, Роснефть.

Ну и конечно, рубль в этом контексте выглядит очень недооцененным. Справедливые уровни нужно искать в диапазоне 73-75.



