Европейская федерация Транспорта и Экологии (известна также как T&E) предсказывает в этом году трехкратный рост рынка электромобилей. По данным некоммерческой ассоциации, в первом полугодии 2020 впервые в истории ЕС доля продаж машин на электрической тяге здесь превысила 8%. При таких темпах к концу декабря этот показатель составил 10%, а совокупный объем проданных электрокаров за 12 календарных месяцев вырастет в 3 раза, без учета гибридных автомобилей – в 2 раза. Таким образом, делает вывод T&E, европейские автопроизводители перевыполнят требования регуляторов по сокращению производства машин на двигателях внутреннего сгорания.

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), которая представляет интересы промышленников, рост отчасти «искусственный» – он вызван субсидиями со стороны правительств Германии, Франции и других стран ЕС, а также за счет инвестиций самих компаний, вынужденных соблюдать новые экологические требования по объему выбросов в атмосферу. ACEA полагает, что тренд может оказаться не долгосрочным. T&E в свою очередь призывает власти дальше ужесточать стандарты производства, чтобы автомобильная отрасль не сбавляла темпов электрификации. Еврокомиссия готовит соответствующее регулирование до 2030 года.

По нашему мнению, в этом году Европа по объему продаж электрокаров сохранит лидирующие позиции в мире. На ее долю придется около 40% глобального рынка. Но уже в следующем ее может обойти Китай, который сейчас занимает порядка 38%. Это не приведет к падению доли европейских компаний в сегменте электродвижущих авто. Первое место на рынке будет занимать американская Tesla, которая сейчас обеспечивает до 30% мирового спроса. Следом за ней будут идти компании из ЕС, в том числе Renault и Volkswagen, акции которых, согласно нашей оценке, сейчас недооценены на 13% и 21% соответственно.



