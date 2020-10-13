Сегодня ценовые изменения котировок отечественных акций незначительны. С конца марта до конца августа с.г. наш рынок находился в «фазе роста», а данный момент он корректируется. Газпром и многие другие акции в последние недели двигаются в рамках понижательных коридоров. Это не является основанием для пессимизма для трейдеров – хуже, если бы котировки стояли на месте.

На этой неделе на рынке есть небольшой перевес «быков» и мы видим робкие попытки игры на повышение от уровня поддержки 2835 по индексу МосБиржи и от поддержки 205 по акциям Сберанка об. Также хочется отметить благополучную ситуацию на рынке ОФЗ и благополучную ситуацию с рублем. Внешнеполитические риски заметно снизились, за счет большого объема размещаемых ОФЗ денежные власти «поджали» ликвидность и у валютных спекулянтов нет огромных ресурсов на то, чтобы играть против рубля. Если выключить «фактор Карабаха» и «фактор Белоруссии», то доллар будет стоить не 77 рублей, а 72 рубля. Фактор повторного торможения экономики из-за коронавируса также играет в пользу рубля, так как уменьшает импорт и поездки за границу.

Время покупать акции «широким фронтом» пока не пришло, но сейчас есть определенные основания для оптимизма. Возможно, что через несколько дней «рыночные качели» сильно качнутся в сторону «быков». На дневном графике фьючерса на индекс РТС мы видим попытку «быков» пробить понижательный канал. Надо держат палец над кнопкой «купить» и далеко не отходить от биржевого терминала. Иностранные инвесторы чувствительны к колебаниям нефтяных котировок, а в последние дня мы видим интересную ситуацию на рынке нефти. Забастовка нефтяников в Норвегии закончилась, крупнейшее месторождение в Ливии возобновило работу, ураган «Дельта» миновал платформы в Мексиканском заливе, пандемия коронавируса не показывает признаков ослабления, а при этом нефтяные цены не падают. Если после заседание техкомитета ОПЕК+ 15 октября и заседания министерского мониторингового комитета 19 октября не будет неприятных новостей, инвесторы будут смелее покупать российские нефтяные акции. Инвесторы будут оставаться осторожными в преддверии президентских выборов в США 3 ноября, но при этом мы увидим покупки в секторе нефегаза после 19 октября. Такой сценарий…

Мне кажется, что инвестировать все же лучше не в акции нефтегазовых компаний, а в акции компаний с растущим бизнесом — IT сектор, Сбербанк, Московская биржа. При этом последние деньги я бы в акции не вкладывал. Сейчас в мире много «заповедников» откуда могут прилететь черные лебеди и «заморозить» инвестиции. К примеру, известный инвестор и миллиардер Рей Дали за последние три месяца уже дважды предупредил инвесторов через LinkedIn, что экономическая напряженность между США и Китаем может перерасти в вооруженный конфликт («обычно идет экономическая война», а затем наступает время «перестрелки»).