По "М. Видео" сформировался сигнал для входа
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги М. Видео (+5,40%) и акции РУСАЛа (+2,51%). В лидерах снижения были котировки Петропавловска (-2,89%), которые продолжали падение на фоне сокращения планов по годовому производству, и акции АЛРОСы (-1,99%).
Акции М. Видео росли без очевидных фундаментальных причин. Бумаги сохраняют привлекательность в качестве представителей потребительского сектора в условиях пандемии.
С технической точки зрения по акциям М. Видео сформировался неплохой краткосрочный сигнал на открытие “длинных” позиций. Котировки отступили от средней полосы Боллинджера дневного графика (район 645 руб.) на неплохих объемах, что вполне может предвещать обновление исторического максимума (720 руб.) и движение к верхней полосе Боллинджера (725 руб.). Сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления 685 руб. Завершение дня ниже 645 руб., напротив, указало бы на риски развития нисходящей коррекции, вплоть до падения в район 565 руб.
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