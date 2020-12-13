Прошедшая неделя оказалась весьма удачной для российского рынка, причем как для котировок акций, так и для курса рубля. На мировых рынках царит оптимизм, связанный с надеждами на скорое массовое применение вакцин от коронавируса. Инвесторы ожидают, что это поможет победить пандемию. На этом фоне растет спрос на рисковые активы, в том числе на акции и валюты стран с формирующимся рынком.

За неделю рублевый индекс МосБиржи вырос с 3184,72 до 3276,56 п. (+2,88%) и обновил исторический максимум. Валютный индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, с 1357,39 до 1412,88 п. (+4,09%) и обновил максимум с конца февраля текущего года. Среди акций, внесших весомый вклад в недельный рост индекса МосБиржи, можно отметить металлургов: Мечел (прив) +9,72%, Мечел +9,05%, ММК +8,36%, НЛМК +5,99%, Норникель +3,29%. Не отставали и другие сектора, среди которых и ритейл, и нефтегаз, и финансы: Магнит +6,87%, Мосбиржа +5,96%, Газпром +5,94%, ЛУКОЙЛ +5,64%, Сбербанк +5,06%, Детский мир +4,00%. Индекс РТС обновляет максимумы с февраля на фоне растущего рубля

Не подкачал на неделе и рубль. Кроме общего возросшего спроса на рисковые активы его поддерживал рост нефтяных котировок. Стоимость сорта Brent поднялась до 50 долл за баррель, обновив максимумы с начала марта. Доллар за неделю подешевел с 74,0634 до 72,9572 руб (-1,49%). Европейская валюта подорожала чуть сильнее, с 89,7943 до 88,4168 руб (-1,53%). Обе валюты по отношению к рублю опустились к уровням августа.

На наступающей неделе оптимизм глобальных инвесторов и спрос на рисковые активы, вероятно, сохранятся. А значит, российский рынок ждет еще одна удачная неделя. Индекс МосБиржи может подняться до 3370 п., Индекс РТС вырастет до 1470 п, доллар снизится до 71,9 руб, а европейская валюта может подешеветь до 87,1 руб.



