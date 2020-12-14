Для сохранения ключевой ставки есть целый ряд причин
Полагаем, что Банк России на заседании 18 декабря сохранит ключевую ставку неизменной на рекордном минимуме в 4,25% годовых. Также ожидаем, что регулятор оставит осторожный сигнал о будущих действиях – «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки».
В пользу сохранения ставки неизменной выступают следующие факторы.
Во-первых, сигнал регулятора. Накануне недели тишины Банк России не стал корректировать рыночные ожидания, которые склоняются в сторону продолжения паузы в цикле смягчения ДКП. Глава ЦБ отметила, что цикл смягчения близок к своему завершению, а пространство для дальнейшего снижения ставки в базовом сценарии «очень скромное». Также Э.Набиуллина выразила обеспокоенность повышенными инфляционными ожиданиями населения, которые могут транслироваться в потребительское поведение и дальше подогревать инфляцию.
Во-вторых, ускорение инфляции из-за роста продовольственных цен и растянутого эффекта переноса ослабления рубля в июне-октябре. Рост потребительских цен уже превысил верхние границы прогноза Банка России (4,2%) и правительства (3,8%) на этот год. В ноябре рост потребительских цен составил 4,4% г/г. При этом реальная ставка ЦБ за вычетом текущей инфляции стала отрицательной впервые с 2015 года. В первую неделю декабря рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 0,2%, при этом оценка годовой инфляции составила 4,6%. По нашему прогнозу инфляция к концу года составит 4,7% и замедлится до 3,7% в 2021 году. Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале на уровне около 5%. Правительство выразило обеспокоенность ускорением инфляции, что повышает вероятность сохранения ставки неизменной в декабре.
В-третьих, фактором неопределенности остается политика новой администрации США в отношении России. 20 января, как ожидается, состоится инаугурация Дж.Байдена. С приходом новой администрации возможно усиление санкционного давления на Россию. В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких санкций. Однако, Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с США, и высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала.
Аргументами в пользу снижения ключевой ставки могут выступать стабилизация на мировых рынках, подъем цен на нефть до $50 за баррель, укрепление рубля в ноябре-декабре и необходимость стимулирования экономики из-за второй волны COVID-19. Ухудшение эпидемиологической ситуации и возвращение ограничительных мер негативно сказываются на спросе и могут требовать новых мер государственной поддержки, в том числе и через удешевления кредита со стороны Банка России.
Полагаем, что в случае отсутствия новых внешних шоков Центробанк в 2021 году еще один раз снизит ключевую ставку до 4% для закрепления инфляции вблизи 4%. На этом уровне ожидаем увидеть ключевую ставку на конец 2021 года.
Отметим, что в России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подошёл к концу и уже видны признаки разворота в сторону нормализации ДКП. Центробанк Турции уже приступил к повышению ставки. Рынок ожидает, что в Бразилии и ЮАР ставки ЦБ достигли дна и следующим шагом регуляторов станет повышение ставки в 2021-2022 годах. В России, Мексике и Индонезии у Центробанков, по мнению рынка, остался всего один шаг в 25 б.п. до дна цикла смягчения ДКП.
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