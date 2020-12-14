Нефть Brent продолжает поддерживаться околовакцинными новостями: так, в США в ближайшие дни уже ожидаются поставки первых партий от Pfizer. Рынок торгует ожидания, что ускоренная кампания по массовой вакцинации населения обусловит быстрое восстановление мировой экономики и спроса на энергоносители. Мы сохраняем мнение, что нефть перегрета спекуляциями на тему вакцин, и оцениваем фундаментальный уровень ниже — в 40-45 долл./барр. Тем не менее, аппетит к рисковым активам пока продолжит поддерживать рост цен на нефть. На сохраняющейся волна оптимизма ждем закрепления февральского фьючерса на Brent сегодня в диапазоне 50-52 долл./барр.