Неопределенность по поводу Брекзита и фискального пакета стимулирования экономики США сдерживали спрос на рисковые активы в пятницу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил высокую вероятность Брекзита без торговой сделки между Великобританией и ЕС. Джонсон подчеркнул, что он сделает все возможное для того, чтобы избежать ситуации «без сделки», однако ему не удалось удержать Великобританию в регуляторном поле ЕС. Между тем Сенат США, чтобы избежать остановки работы правительства, продлил на неделю его временное финансирование. Основные стороны переговоров по пакету поддержки экономики высказались оптимистично относительно шансов его принятия уже на следующей неделе. В частности, сенатор Джош Хоули заявил, что существует множество различных механизмов поддержки экономики, которые на следующей неделе могут прийти в движение.

Рынки акций завершили неделю разнонаправленно. MSCI EM вырос на 0,2%, тогда как Shanghai Composite снизился на 0,8%, Nikkei 225 – на 0,4%, DAX – на 1,4%, FTSE 100 – на 0,8%, S&P 500 – на 0,1%. Наклон кривой UST вырос: выпуски сроком обращения до 5 лет снизились в доходности на 2 бп, 10-летний опустился в доходности на 1 бп, до 0,90%. В немецких Bunds ралли было более выраженным – они опустились в доходности на 2–5 бп. 10-летний бенчмарк закрылся на отметке —0,64%, что близко к 9-месячному минимуму. Стоит отметить, что 10-летние облигации Испании после принятого ЕЦБ в четверг решения о расширении программы покупки облигаций практически вошли в число суверенных бумаг с отрицательной доходностью – их доходность опустилась на 2 бп, до нового исторического минимума 0%. На прошлой неделе объем суверенных облигаций с отрицательной доходностью достиг 18 трлн долл., что является историческим максимумом.

Ближайший фьючерс Brent подешевел на 0,6%, до 50 долл./барр. Индекс доллара вырос на 0,2% на фоне ослабления британского фунта и евро на 0,5% и 0,2% к доллару соответственно. Валюты развивающихся стран показали разнонаправленную динамику. Бразильский реал и южноафриканский ранд ослабли на 0,8%, мексиканское песо подешевело на 0,6%, тайский бат, китайский юань и индийская рупия закрылись без значительных изменений, индонезийская рупия укрепилась на 0,2%, турецкая лира подорожала на 0,5%. Рубль торговался в целом наравне с другими валютами развивающихся стран и закрылся без изменений на отметке 73,0 за доллар. Несмотря на позитивную динамику рубля по итогам недели (+1,5% н/н), чистая короткая спекулятивная позиция в рубле выросла на 1,5 тыс. контрактов, до 4,7 тыс. Однако это все равно на 1 тыс. контрактов меньше, чем по состоянию на начало ноября.

На этой неделе в центре внимания инвесторов будут заседания центральных банков. FOMC объявит свое решение в среду, Нацбанк Швейцарии и Банк Англии – в четверг, Банк Японии – в пятницу. В 2020 г. меры монетарного стимулирования экономики имели беспрецедентный масштаб (более 8 трлн долл. без учета дополнительных фискальных мер поддержки экономики в объеме 12 трлн долл.). На этой неделе центробанки могут принять решения о дополнительных мерах оказания помощи экономике. FOMC, как ожидается, может модифицировать свой forward guidance в отношении покупки активов (в настоящий момент составляет 120 млрд долл. в месяц), продлив сроки программы до тех пор, пока не будут достигнуты определенные экономические условия. Регулятор может увеличить дюрацию своего портфеля и начать покупать 30-летние бумаги. Однако существует риск, что FOMC может отложить повышение месячного объема покупки активов до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по пакету фискальных мер поддержки экономики, и пока регулятор не увидит, как развивается ситуация в экономике США в начале 2021 г., учитывая, что рынки акций США сейчас торгуются на рекордных максимумах, в то время как чистое благосостояние домохозяйств США растет, судя по отчету ФРС о движении денежных средств за прошлую неделю. Между тем Нацбанк Швейцарии даст комментарии об укреплении швейцарского франка, а Банк Англии, скорее всего, не будет менять политику в ожидании исхода переговоров по Брекзиту. После того, как на прошлой неделе правительство Японии приняло новый пакет фискальных мер поддержки экономики, Банк Японии, скорее всего, пока оставит свою денежно-кредитную политику без изменений, однако будет отслеживать любые признаки дальнейшего укрепления иены.



