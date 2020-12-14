Спад в российской экономике значительно уменьшился по сравнению со 2 кв. В пятницу Росстат представил уточненную оценку российского ВВП за 3 кв. 2020 г., согласно которой экономика нашей страны сократилась на 3,4% (здесь и далее – год к году) по сравнению со спадом на 8% в апреле–июне этого года. Таким образом, уточненная оценка оказалась на 0,2 п.п. выше опубликованных 12 ноября предварительных данных. Номинальный объем ВВП в июле–сентябре составил 27,941 трлн руб. против 23,288 трлн руб. во 2 кв. 2020 г., а индекс-дефлятор ВВП увеличился на 0,1% с минус 4,1% кварталом ранее.

Сектор услуг продолжает оставаться в глубоком минусе. Как следует из разбивки по счету производства ВВП, в 3 кв. 2020 г. наиболее высокие темпы роста наблюдались в страховании и финансах (плюс 8%). Наибольший спад отмечался в деятельности гостиниц и ресторанов (минус 25,9%), предоставлении прочих видов услуг (минус 14,9%), а также в добывающей промышленности (минус 12,3%). При этом спад в деятельности домашних хозяйств как работодателей составил 29,4%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 10,9%, в транспортировке и хранении – 9,6%. Обрабатывающая промышленность в июле–сентябре показала нулевую динамику.

Ожидаем заметного улучшения экономической динамики во 2 п/г 2021 г. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе ситуация в экономике РФ будет ухудшаться из-за значительного роста заболеваемости в последние несколько недель. В первую очередь ухудшение коснется торговли и сектора услуг, поскольку существенная часть населения вновь сократила количество посещений предприятий торговли, общественного питания, а также поездок на транспорте. Ситуация в обрабатывающей промышленности также заметно ухудшится. Дополнительным негативным фактором здесь будет торможение в экономике развитых стран (прежде всего в Европе). С другой стороны, планируемое в следующем году ослабление ограничений в рамках сделки ОПЕК+ окажет поддержку добывающему сектору. По нашему мнению, наблюдающееся в текущем году внушительное увеличение расходов федерального бюджета, связанное с реализацией мер поддержки населения и бизнеса, а также произошедшее значительное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ продолжат в среднесрочной перспективе оказывать ощутимую поддержку экономике. Однако в краткосрочной перспективе меры поддержки со стороны государства не смогут переломить наметившиеся в последнее время негативные тенденции. Мы ожидаем, что через несколько месяцев заболеваемость снизится до фонового уровня, что приведет к заметному улучшению экономической динамики во 2 п/г 2021 г. Согласно нашим оценкам, в этом году российский ВВП сократится на 3,6%, а по итогам 2021 г. экономика страны прибавит 2,8%.