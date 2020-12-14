В минувшую пятницу Росстат представил данные по динамике ВВП за 3К20, указывающие на снижение ВВП на 3,4% г/г, что немного лучше нашего и консенсус-прогноза спада ВВП на 3,6%. В итоге цифра спада ВВП за 9М20 также составила —3,4% г/г, что мы считаем позитивным результатом.

Структура роста не стала сюрпризом: как и в 2К20, самую сильную динамику продемонстрировал финансовый сектор – он вырос на 8,0% г/г за 9М20; сектор госуправления и безопасности, второй по темпам роста сегмент, вырос на 1,9% г/г за 9М20; далее следует сельское хозяйство, в котором рост составил 1,5% г/г.

Мы по-прежнему считаем сюрпризом спад в сегменте здравоохранения: тогда как в 2К20 оно снизилось на 8,5% г/г, за 9M20 снижение составило —2,2% г/г. Строительный сектор, который находился в хорошей форме в 2К20, снизившись всего на 1,7% г/г, в 3К20 преподнес негативный сюрприз, сократившись на 0,6% г/г, и в итоге снизился на 0,7% г/г за 9М20; эта ситуация усугубиться в 4К20, учитывая сокращение мигрантов на российском рынке труда в связи со второй волной пандемии, и этот результат подтверждает, что быстрый рост цен на недвижимость отчасти вызван слабостью предложения.

Но данные 3К20 говорят и о позитивных моментах. Во-первых, семь отраслей продемонстрировали рост – на их долю пришлась половина ВВП, тогда как в 2К20 рост показали только три отрасли, на долю которых пришлось всего 18% ВВП. Во-вторых, обрабатывающий сегмент восстановился до уровня прошлого года в 3К20. В-третьих, во всех отраслях, которые продемонстрировали снижение ВВП, темпы снижения оказались меньше, чем в 2К20. В целом, сильный результат за 9М20 подтверждает наше мнение о том, что снижение ВВП на 3,8-4,0% по итогам всего 2020 г. – вполне реалистичный ориентир.