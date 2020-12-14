Подведение итогов года для ЦБ пройдет в нелегком режиме – инфляция вновь ускорилась, что требует обновления коммуникации. Несмотря на действие временных проинфляционных факторов, регулятору предстоит определиться в первую очередь со среднесрочной стратегией по ключевой ставке. Сигналы о пространстве для ее снижения в 2021 году (на фоне ожидаемых дезинфляционных процессов) начинают противоречить одновременно даваемым сигналам о скорой «нормализации» политики до конца прогнозного периода (то есть ставка «должна» быть возвращена до 5.0-6.0% к концу 2023 года).

Мы полагаем, что оптимальной стратегией было бы сохранение ставки на уровне 4.25% до 3к’21, с минимальной последующей подстройкой до 4.50% под инфляционный тренд. Это может потребовать нейтрализации существовавшей до сегодняшнего дня мягкой риторики, но может позволить сдержать «ястребиные» среднесрочные ожидания на рынке процентных ставок.