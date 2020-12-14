Заседание Банка России, вероятно, пройдет под знаком нейтральной риторики
Подведение итогов года для ЦБ пройдет в нелегком режиме – инфляция вновь ускорилась, что требует обновления коммуникации. Несмотря на действие временных проинфляционных факторов, регулятору предстоит определиться в первую очередь со среднесрочной стратегией по ключевой ставке. Сигналы о пространстве для ее снижения в 2021 году (на фоне ожидаемых дезинфляционных процессов) начинают противоречить одновременно даваемым сигналам о скорой «нормализации» политики до конца прогнозного периода (то есть ставка «должна» быть возвращена до 5.0-6.0% к концу 2023 года).
Мы полагаем, что оптимальной стратегией было бы сохранение ставки на уровне 4.25% до 3к’21, с минимальной последующей подстройкой до 4.50% под инфляционный тренд. Это может потребовать нейтрализации существовавшей до сегодняшнего дня мягкой риторики, но может позволить сдержать «ястребиные» среднесрочные ожидания на рынке процентных ставок.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201214/832576026.html