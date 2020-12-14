Equinor заключила соглашение с Роснефтью, которое увеличивает присутствие норвежской компании в проектах на суше в России. В рамках соглашения Equinor приобретает 49% ООО "КрасГеоНац", которое владеет двенадцатью лицензиями на разведку и добычу на участках в Восточной Сибири, сообщила норвежская компания. Сумма сделки составит около $550 млн и включает денежное вознаграждение в размере $325 млн. Среди активов, в которые входит Equinor, Северо-Даниловское месторождение, добыча на котором начала в июле текущего года. Ожидается, что к 2024 году добыча нефти достигнет 40 тыс. баррелей в сутки, а в дальнейшем будет увеличена до 70 тыс. б/с.

Сделка выгодна обеим сторонам, развитие Восточной Сибири — одна из долгосрочных стратегических задач для нефтегазового комплекса России. Equinor сможет расширить присутствие за рубежом, пополнить ресурсную базу и нарастить добычу нефти. Для Роснефти это означает не только получение дополнительных денежных средств, которые могут быть потрачены на реализацию, например, Восток Ойл, но и опыт и технологии норвежского партнера, а также снижение капзатрат и разделение рисков. Мы положительно оцениваем данную сделку.