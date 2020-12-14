АФК “Система” (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) планирует приобрести компании “Сибирский лес” и “БэкХилл” у экссовладельца ИК “Регион” Сергея Короля. “Сибирский лес” – компания, которая занимается лесозаготовками, “БэкХилл”, судя по всему, также располагает лесными активами в Красноярском крае, где подконтрольная АФК “Системе” Segezha Group планирует построить целлюлозно-бумажный комбинат мощностью до 1 млн тонн и стоимостью примерно $2 млрд.

Цена сделки на разглашается, однако РБК со ссылкой на неназванный источник указывает на оценку активов на уровне $40 млн. Если сделка состоится, это будет вторая крупная сделка в Красноярском крае после покупки Segezha Group 60% акций Лесосибирского ЛДК №1 в феврале 2016. По данным компании, Сибирский лес и БэкХилл находятся в непосредственной близости от ЛДК1. ФАС уже одобрила ходатайство “Системы-Инвест” о покупке двух компаний.

Сделка соответствует планам АФК “Системы” по развитию лесопромышленного бизнеса накануне потенциального IPO Segezha Group, которое может состоятся в ближайшие 1-2 года. В целом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций АФК “Система”.