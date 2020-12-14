Декабрь порадовал Россию хорошими новостями. Акции «Газпрома» резко подорожали на Московской бирже в пятницу и вышли в лидеры среди «голубых фишек» фондового рынка. Трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство газопровода «Северный поток-2». Строительные работы проходят в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 м. В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что работа идет в соответствии с полученными разрешениями. Строительство трубопровода было приостановлено на год после введения санкций. Вместе с тем, участок, который планирует уложить «Фортуна», составляет менее 2% от недостроенной протяженности потока. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км. Таким образом, остается уложить 160 км.

Стоит напомнить историю вопроса. В отличие от Беларуси, у «Газпрома» всегда были проблемы с газовым транзитом через Украину. Двадцать лет назад немецкие финансовые компании, которые консультировали «Газпром», предлагали разные варианты решения данного вопроса. Основными были два. Первый — Украина обменивает свою ГТС на долю в капитале «Газпрома». Соответственно, ГТС получает CAPEX, а украинское правительство дивиденды и возможность продать в случае необходимости свой пакет на ММВБ или, что более вероятно, в виде ADR на внешних рынках. В то время на оборот акций «Газпрома» действовали ограничения, торги этими бумагами в РТС и на ММВБ начались только в 2006 году.

Второй вариант — это обмен Украиной своей ГТС на добычу в России. При отмене экспортной пошлины Украина бы получила газ по внутренним российским ценам и, возможно, даже право реэкспорта. Однако в вопросе транзита российского газа через Украину всегда было больше политики, чем экономики. США через подконтрольный себе режим в Киеве пытались шантажировать и Москву, и Евросоюз. А при Трампе еще активно лоббировать на европейском рынке свой СПГ. После первой «цветной революции» в 2004 году и прихода Ющенко к власти, озвученные выше схемы стали неактуальны. И «Газпром» начал строить «Северный поток-1». Москва фактически махнула рукой на Киев, посчитав Украину ненадежным партнером.

Старожилы рынка помнят, что в свое время «Газпром» стоил $10-13. Cейчас одна акция газового холдинга тянет на $2,8. При этом по сравнению с 2006-2007 годами компания стала только лучше. Убытки текущего года не стоит переоценивать, они вызваны курсовыми разницами, дивиденды по итогам 2020 года вряд ли будут меньше, чем за 2019 год. Мое мнение, что в первом полугодии «Северный поток — 2» войдет в строй, плюс можно ожидать рост цен на нефть и индекса Мосбиржи на фоне вакцинации и выхода мировой экономики из рецессии. Сам «Газпром» вряд ли попадет под санкции, примерно 50% от его free float — это западные фонды. Цена в $4,22 за акцию или капитализация «Газпрома» в $100 млрд вполне может стать реальностью. Я бы однозначно купил.