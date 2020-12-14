Доллар быстро сдает позиции
Несмотря на благоприятный внешний фон на старте сессии понедельника рубль находился под давлением, но затем совершил рывок вверх, реагируя на ускорение мировых рынков и нефти. В результате российская валюта вновь переписала четырехмесячную вершину к доллару.
Восходящей динамике рисковых активов способствовало продление переговоров по сделке о выходе Великобританией и ЕС, хотя многие ожидали, что после воскресного дедлайна будет объявлено об их провале и как следствие этого — жестком Brexit, что является негативом для всех рынков.
Кроме того, поддержку рынкам оказал сегодняшний официальный старт вакцинации от коронавируса в США. На этом фоне инвесторы почти не заметили новость о введении в Германии с 16 декабря жестких ограничений из-за тяжелой ситуации с пандемией.
Многие развивающиеся валюты в начале дня находились под умеренным давлением, но утром перешли к укреплению, большинство вышло в плюс. Улучшение ситуации в секторе было вызвано очередной волной снижения доллара.
Российский долговой рынок пытается переломить негативную тенденцию. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI испытал кратковременное снижение, вновь переписав месячный минимум, но затем восстановился в небольшой плюс.
Несмотря на сохранение благоприятного внешнего фона после восходящего импульса рубль быстро вернулся к снижению, продолжая слабо реагировать на внешний позитив и периодически проседая даже без видимых причин.
Нефть
В понедельник нефтяные цены возобновили рост, умеренно скорректировавшись после старта российской сессии. В данный момент котировки Brent находятся вблизи уровня $50, прибавляя 0,1%.
К оптимизму, связанному с началом массовой вакцинации, добавилось возобновление активного снижения доллара. Однако котировкам нефти затруднительно сохранять высокие темпы роста, учитывая, что всего за полтора месяца они прибавили более 40%, достигнув девятимесячных вершин.
Доллар
Сегодня американская валюта открылась вниз и после активного восстановления стала быстро снижаться. В результате индекс доллара (DXY) обновил минимальные за 2,5 года уровни, теряя сейчас 0,45% около отметки 90,5 п.
Европейская валюта вслед за позитивным открытием и коррекционным откатом продолжила активно повышаться. В середине наших торгов пара EUR/USD приблизилась к максимальным с апреля 2018 г. уровням, прибавляя сейчас 0,4% около значения 1,216.
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