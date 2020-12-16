Торговая активность на локальном рынке долга вчера осталась низкой: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 17 млрд руб., из которых 50% пришлось на короткие выпуски с фиксированным купоном. В ожидании объявления условий регулярного аукциона доходности облигаций выросли в среднем на 2 бп и после этого практически не менялись до конца сессии. На среднем отрезке кривой более слабый результат показали 7-летний ОФЗ-26207 (YTM 5,48%) и 6-летний ОФЗ-26226 (YTM 5,43%), поднявшиеся в доходности на 3 бп и 4 бп соответственно. Выпуски сроком обращения 1–2 года тоже оказались в числе отстающих, прибавив 6–8 бп. Также отметим 10-летний инфляционный линкер ОФЗ-52003 (YTM 2,61%), реальная доходность которого повысилась на 5 бп. Между тем 10-летние локальные облигации других развивающихся стран второй день подряд торговались в положительной зоне, опустившись в доходности еще на 1–4 бп.

Выбор бумаг Минфином для сегодняшнего первичного аукциона выглядит относительно осторожным. Из облигаций с фиксированным купоном инвесторам будет предложен только один выпуск: 5-летний ОФЗ-26234 (YTM 5,26%) в объеме доступных для размещения остатков (210 млрд руб.). Таким образом, дюрация предложения будет ниже по сравнению с прошлой неделей, когда на продажу выставлялись два выпуска – 15-летний ОФЗ-26233 (YTM 6,36%) и 8-летний ОФЗ-26236 (YTM 5,72%) также без лимита. Помимо бумаг с фиксированным купоном, сегодня будет размещаться 10-летний инфляционный линкер ОФЗ-52003, и тоже в объеме доступных для размещения остатков, что необычно. На предыдущем аукционе в ноябре предложение данной бумаги было ограничено суммой в 20,1 млрд руб., при этом заявок поступило на 51 млрд руб. Судя по всему, на сегодняшнем аукционе Минфин ожидает увидеть высокий спрос на данный выпуск. Мы считаем это обоснованным, учитывая высокие темпы недельной инфляции (в четырех случаях за последние 5 недель она составила 0,2%) и завершение периода низкого carry по ОФЗ-52003 (в январе–феврале номинал выпуска вырастет на 1,1% после снижения на 0,1% в ноябре–декабре). Относительная стоимость инфляционных линкеров по-прежнему выглядит привлекательно: показатель 10-летней вмененной инфляции составляет 3,15%, что на 85 бп ниже цели по инфляции Банка России. С недавних пор повышенное внимание к ОФЗ-52003 начали проявлять нерезиденты: выпуск оказался в числе лидеров по притоку иностранных инвестиций, составившему 20 млрд руб. за последний месяц.