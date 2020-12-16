Росстат сообщил о снижении ВВП за 3К20 на 3,4% г/г (спад за 9М20 также 3,4% г/г), что поддерживает наш прогноз снижения ВВП на 3,8-4,0% г/г по итогам 2020 г.: После объявления 12 ноября предварительной оценки спада ВВП за 3К20 на 3,6% г/г, Росстат сейчас немного улучшил оценку до —3,4% г/г; в итоге цифра спада за 9М20 также составила 3,4% г/г. На фоне второй волны пандемии и вероятного снижения экономической активности в ноябре-декабре, мы считаем, что цифра спада ВВП за 3К20 поддерживает наш оптимистичный прогноз спада ВВП на 3,8-4,0% г/г по итогам 2020 г., который теперь выглядит вполне реалистичным.

Спад на 12,3% г/г в секторе добычи полезных ископаемых и рост на 8,0% г/г в финансовом секторе в 3К20 соответствуют ожиданиям…: В структуре ВВП крупные сектора продолжили, как и в 2К20, определять ландшафт экономической активности в России. Сектор добычи полезных ископаемых – один полюс этой истории: после сделки OPEC+ этот сегмент продемонстрировал снижение на 12,8% г/г в 2К20, после которого последовал спад на 12,3% г/г в 3К20 и ожидается спад примерно на 10% г/г по итогам этого года, учитывая снижение на 8,6% г/г за 9М20. Другой полюс – позитивный; к нему относится финансовый/страховой сектор, который продолжал демонстрировать самые высокие темпы роста и вырос на 6,1% г/г в 2К20 и на 8,0% г/г в 3К20, что привело к росту на 8,0% г/г за 9М20. Динамика этих двух секторов будет задавать ключевые вехи экономической активности и в 2021 г.

…тогда как слабая динамика здравоохранения (рост на 0,8% г/г в 3К20) по-прежнему вызывает недоумение: В наших комментариях по поводу 2К20 мы неоднократно упоминали о том, что слабая динамика сектора здравоохранения, который снизился на 8,5% г/г в 2К2, кажется странной; и в 3К20 этот сегмент вырос всего на 0,8% г/г (в итоге за 9М20 выпуск сектора упал на 2,2% г/г). Это слабый результат, особенно в свете того, что сектор госуправления и безопасности был вторым после финансового сектора по темпам роста за 9М20 (рост на 1,9% г/г), в 3К20 он вырос на 1,8% г/г. По всей видимости, это означает, что государство оказалось более эффективным в увеличении мер контроля и разработки систем безопасности во время пандемии, чем в увеличении объема услуг в медицинском секторе.

Строительный сектор снижается, в том числе строительная активность в сегменте жилой недвижимости снизилась на 11% г/г в Москве и на 22% г/г в Московской области: Важная причина, по которой стоит обратить внимание на секторальную структуру роста ВВП, связана с тем, что экономическая дискуссия последних недель показывает смещение внимания от проблем на стороне спроса к проблемам на стороне предложения. Первая область сбоев связана со строительным сектором, где при быстром росте рынка ипотеки на 20% г/г в этом году, цены на первичном рынке жилой недвижимости с начала года выросли на 11% за 9М20, в том числе на 17% в Москве и Московской области. Данные Росстата по строительству показывают, что предложение внесло свою лепту в такую динамику цен: за 10М20 объемы жилищного строительства по России снизились на 1,1% г/г, включая снижение ввода жилья в Москве на 11% г/г и на 22% г/г в Московской области. По всей видимости, такое сокращение объемов может быть связано с нехваткой рабочих рук – за 10М20 в России на учет было поставлено всего 8,3 млн иностранных граждан против 16,4 млн за 10М19, что отражает отток мигрантов с российского рынка. В итоге, объемы строительства жилья в ЦФО снизились на 12% г/г; из 8 федеральных округов еще одним округом, который показал снижение объемов строительства, является ЮФО. В совокупности на долю этих двух ФО приходится примерно 40% рынка строительства жилой недвижимости; таким образом, неудивительно, что спад предложения вызвал ускорение роста цен.

Перебои предложения в сельскохозяйственном сегменте спровоцировали необходимость ограничить рост цен на сахар и подсолнечное масло: Кроме недвижимости, еще одной проблемной областью, судя по всему, стал рынок продуктов питания, где российские власти были вынуждены ввести нерыночные ограничения в форме установления предельных цен на два продукта – сахар, цены на который в ноябре выросли на 65% г/г, и подсолнечное масло, цены на которое выросли на 24% г/г. Этот скачок цен, судя по всему, был вызван одновременным снижением производства (по оценкам, посевные площади под сахарную свеклу в этом году сократились на 20-30%) и ростом экспорта. И хотя в прошлом периоды быстрого роста продовольственных цен не раз фиксировались, в условиях снижения доходов населения правительство теперь настроено уделять этому вопросу более пристальное внимание, а значит будет искать возможности подкорректировать сторону предложения.

Реакция на риски перебоев в этом году будет формировать дезинфляционный ландшафт в 2021 г.: Ускорение роста цен на продукты питания и инфляция активов имеют два важных следствия. Первое заключается в том, что в ближайшее время необходимо обращать внимание не только на базовый показатель инфляции, но на динамику цен в отдельных сегментах и на инфляцию в широком смысле этого слова. Из-за монетарных стимулов, которые широко используют развитые страны, потенциал инфляционных рисков возрос, и любые перебои в части предложения в таких условиях ведут к сильной реакции со стороны цен. Это внимание к росту цен подразумевает и мониторинг финансовых рынков, например, рынка акций, где существуют сильные риски возникновения пузыря в ближайшие годы. Второй момент связан с тем, что нейтрализация инфляционных рисков последних месяцев означает, что в 2021 г. российское правительство будет уделять больше внимания стороне предложения – если пандемия в 2020 г. поставила в центр внимания фактор спроса, то 2021 г. будет временем расшивания “узких мест” в части производства. Это подтверждает наше мнение, что в 2021 г. дезинфляционные тенденции в России могут набирать оборот.