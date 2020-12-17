Вчера российский рынок акций после двух дней снижения вновь вырос. Прибавка по Индексу Мосбиржи составила почти 0,7%. Однако подъем был неоднородный. Сильно подешевела нефтянка, несмотря на рекордные за последние месяцы цены на нефть.

Сегодня с утра нефть продолжает рост, прибавляя ко вчерашнему закрытию процент и торгуясь около 51,6 долларов за баррель. Вчера котировки немного поддержала статистика от Минэнерго США: после гигантского роста неделей ранее запасы снизились на 3,1 млн баррелей при ожидании сокращения на 1,9 млн. Среднесуточная добыча в Штатах упала на 0,1 млн до 11 млн баррелей.

Однако складывается впечатление, что нефть все-таки в большей степени отыгрывает девальвацию доллара, нежели писанные на воде вилами прогнозы роста потребления топлива после спада коронавирусной пандемии.

Не исключено, что сегодня лучше рынка будут выглядеть акции нефтяных компаний, которые за последние дни сняли краткосрочную техническую перекупленность.

Продолжаем позитивно смотреть на «Газпром». Первой целью его роста является район 210 руб, а более стратегической – 230 руб. Бумагу по-прежнему будут поддерживать ожидания достройки «Северного потока 2» и высокие цены на газ.

Ждем сегодня роста и от бумаг металлургов, в том числе просевшего вчера «Норникеля». Слабый доллар будет толкать вверх цены на продукцию эмитентов данного сектора.

В целом же по рынку складывается впечатление, что силы фондовых «быков» иссякают. Желание фиксации прибыли перед новым годом нарастает. Не исключено, что на какое-то время рынок может залечь в боковик для снятия технической перекупленности. При этом уже наблюдается перетекание денег во второй эшелон, где рекомендуем обратить внимание прежде всего на бумаги энергетических компаний.

Ни снижение доллара к основным мировым валютам, ни фундаментально неоправданно дорогая нефть не привели к росту курса рубля. Пара доллар-рубль по-прежнему не может пробить отметку 73. Не исключено, что сегодня эти попытки повторятся, но в целом складывающаяся картина говорит о том, что рубль очень быстро сдаст позиции при ухудшении внешнего фона или появлении на горизонте санкционных рисков.