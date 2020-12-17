В среду наблюдалась консолидация вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Обыкновенные акции корпорации Алроса (ALRS) подорожали на 3.8%, Газпрома (GAZP) – на 3.4%, АФК Система (AFKS) и Яндекса (YNDX) – на 2.7%, ММК (MAGN) – на 2.6%, НЛМК (NLMK) – на 2.1%. Тем временем была отмечена коррекция вниз по бумагам Роснефти (ROSN, —1.6%), Полюса (PLZL, —1.3%), МосБиржи (MOEX, —1.2%). Рынок в целом находился в «режиме ожидания» — трейдеры учитывали неопределенность в отношении решений ФРС и Конгресса США, а также в отношении возможных сроков снятия ограничений, связанных с пандемией.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции банка Санкт-Петербург (BSPB) подорожали на 5.3%, Ковровского механического завода (KMEZ) – на 3.4%, ФСК ЕЭС (FEES) и Россетей (RSTI) – на 3.2%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов вероятны попытки закрепления выше уровня 1400 пунктов по индексу РТС. В то время как комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам регулярного заседания не стал увеличивать объемы выкупа активов (что оказало некоторое давление на котировки казначейских облигаций), ожидания скорого принятия пакета фискальных мер стимулирования экономики поддерживают спрос на рынке акций, а ослабление доллара США к корзине мировых валют повышает сравнительную привлекательность развивающихся рынков. На российском валютном рынке в начале торгов вероятно снижение по паре доллар-рубль на фоне коррекции вниз по индексу доллара (DXY).