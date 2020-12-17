Сегодня мы ожидаем начала российских торгов в плюсе — этому поспособствует в целом позитивный внешний фон. Дальнейший ход биржевой сессии могут изменить события дня. Впрочем, пока каких-то серьезных для рынка неприятностей не ожидается.

Накануне американские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. S&P 500 вырос на 0,18%, до 3701,17 п., Dow Jones Industrial Average финишировал в минусе на 0,15%, на отметке 30154,54 п. NASDAQ Composite вырос на 0,50%, до 12658,19 п, обновив исторический максимум.

Конгресс США вчера вплотную приблизился к согласованию пакета стимулов на сумму около $900 млрд. ФРС по итогам двухдневного заседания решила оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,25%. Кроме того, Центробанк продолжит выкупать облигации на сумму $120 млрд ежемесячно до «достижения прогресса» в восстановлении экономики.

Ключевые фондовые индексы Европы завершили третий подряд день в плюсе. Трехдневному ралли способствовали новости о возможном скором заключении торгового соглашения по Brexit и хорошие макроэкономические данные еврозоны. По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,88%, французский CAC 40 — на 0,31%, немецкий DAX — на 1,52%. Региональный индикатор STXE 600 закрылся в плюсе на 0,79%, достигнув отметки в 395,95 п.

Перед открытием Московской биржи сегодня внешний фон складывается вполне позитивный. Торги на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходят разнонаправленно, но большинство ключевых фондовых индексов смотрят вверх. К 8:30 мск растут китайский CSI 300 (+1,0%), Hang Seng в Гонконге (+0,30%) и японский Nikkei 225 (+0,2%). Корейский KOSPI снижается на 0,20%.

Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,26%. Фьючерс на золото растет на 0,15%, до $1867 за тройскую унцию. Нефть марки Brent прибавляет 0,94%, до отметки 51,56 долларов за баррель. Рубль укрепляется на 0,26%, до уровня 73,1873 за доллар.

По итогам вчерашних торгов Индекс МосБиржи вырос на 0,67%, до 3269,95 п. Индекс РТС окреп на 0,69%, до уровня 1400,05 п. Больше 2% за день принесли акции «АЛРОСы», «Яндекса», «ФСК ЕЭС» и «Газпрома». Потери свыше 1% понесли бумаги «НОВАТЭКа», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти».