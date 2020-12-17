Ретейлеры снизят цены
Торговая динамика была разнонаправленной. Отскочили акции БСП (+5,32%). Лидерами снижения стали бумаги Qiwi plc (-2,23%). Пара USD/RUB провела день вблизи отметки 73,50.
Розничные сети снизят цены на ряд товаров. X5 Retail (-1,83%) и Магнит (-1,15%) сообщили об отмене торговой наценки на некоторые из социально значимых продуктов питания до конца первого квартала после заключения соглашения с Минсельхозом. Мы оцениваем этот шаг слабонегативно. Уровень цен разный у дистрибуторов и по регионам, поэтому наценкой, в принципе, можно управлять. Франчайзинговые схемы реализации не до конца понятны. В любом случае повышение цен уже состоялось, а ретейлеры не будут торговать себе в убыток. Их чистая маржа в первом квартале 2021 года, вероятнее всего, останется в пределах 2,0-3,6%.
Ожидаем смешанную динамику. В фокусе нет важных событий. Лидерами роста могут стать акции банковского и нефтегазового сектора на фоне подъема цен на углеводородное сырье. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,90-73,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3230-3280 пунктов.
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