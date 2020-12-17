На мировых рынках продолжают преобладать позитивные настроения.

Поддержку спросу на риск оказывает ожидание принятия нового пакета помощи американской экономике объемом 908 млрд долларов. Он может быть принят уже до конца текущей недели, что способствует покупкам. Плюс к этому, днем ранее вышли неплохие данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг стран ЕС. Однако слабые данные по деловой активности в сфере услуг и розничным продажам в США сдержали активность покупателей.

При этом итоги заседания ФРС США также способствуют подъему мировых рынков. Американский регулятор повысил прогнозы по большинству экономических показателей, при этом заверил в готовности придерживаться мягкой денежно-кредитной политики до достижения целей по инфляции и ценовой стабильности. Отметим и готовность регулятора расширить программу количественного смягчения в случае необходимости.

В результате влияния данных факторов на мировых рынках утром четверга преобладают позитивные настроения. Ведущие азиатские площадки растут в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленной динамики днем ранее, прибавляют порядка 0,3%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent (+1%) смог подняться в район 51,6 доллара за баррель, выйдя на новые локальные максимумы. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии инвесторы обратят внимание на статистику по индексу потребительских цен в Еврозоне, заявкам на пособие по безработице, числу выданных разрешений на строительство и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии в США. Что же касается решения банка Англии по ставке, то влияние данного события на мировые рынки будет ограниченным.

Учитывая внешний фон, сегодня с утра ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи в начале дня вплотную подойти к отметке 3300 пунктов. В дальнейшем, при сохранении позитивных настроений на внешних площадках, российские акции продолжат рост, что позволит рынку сделать еще один шаг к историческим максимумам, установленным в понедельник. Отметим, что в рамках последних сессией недели ожидаем сохранение индексом МосБиржи позиций в диапазоне 3250-3350 пунктов с попытками закрепления в его верхней половине.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем продолжения восстановления национальной валюты. Ситуация на рынке энергоносителей и умеренное укрепление валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 73,2 рубля. В дальнейшем рубль может продолжить рост, в результате чего доллар протестирует уровень 73 рубля. Отметим, что закрепление американской валюты ниже данной отметки повысит вероятность дальнейшего снижения и достижения 70 рублей.



