В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.67%) и РТС (+0.69%) завершили основные торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.69%.

Вчерашняя позитивная динамика локального рынка акций соответствовала в целом благоприятному состоянию внешнего фона. Индексы МосБиржи и РТС заметно повысились уже в момент открытия торгов и провели остаток дня в состоянии консолидации. В них сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Но их дальнейший рост объективно затруднен в связи с накопившейся за полтора месяца перекупленностью.

Среди значимых внешних сигналов надо отметить неожиданно слабую месячную статистику по розничным продажам в США. В ноябре они сократились на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это наихудшее значения с апреля месяца, когда в США проявились острые последствия вспышки коронавируса и карантинных мер.

Еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США носила смешанный характер с некоторым перевесом в пользу сырьевых «быков». Недельное сокращение запасов сырой нефти на 3.1 млн баррелей состоялось одновременно с приростом запасов бензина на 1 млн баррелей. Указанные данные позволили фьючерсам на нефть сорта Brent превысить ближайший значимый ценовой уровень $51 за баррель и обновить свой девятимесячный максимум.

Итоги планового заседания Федерального комитета по открытым рынкам не преподнесли особых сюрпризов. Величина ставки ФРС не изменилась. Она по-прежнему установлена в диапазоне от 0% до 0.25% годовых. Более того, руководство ФРС не ожидает изменения процентной ставки вплоть до конца 2021 года.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние контанго величиной в 1.9 п. или около 0.15% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметный прирост индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5%.

Среди голубых фишек максимальный вклад во вчерашний прирост российских фондовых индексов внесли тяжеловесные бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +2.59%). Они пользовались спросом в связи с рядом недавних благоприятных корпоративных новостей. Это состоявшееся после годовой паузы возобновление прокладки экспортного газопровода «Северный поток 2» и ожидания скорого начала поставок природного газа в Сербию по продолжению трубопровода «Турецкий поток». Между тем, уходящий президент США сохраняет намерение наложить вето на законопроект о новом оборонном бюджете на 2021 финансовый год, в который включены положения об ужесточении санкций против указанных газопроводов. Свою благоприятную роль для указанных акций играет и сезонное увеличение цен на газ на премиальном европейском рынке.

Акции Алроса (ALRS RM, +4.70%) ускорили свой полуторамесячный рост, связанный с явным улучшением состояния мирового алмазного рынка. Компания-эмитент существенно нарастила объемы продаж с августа по ноябрь после их сильного спада с апреля по июль. В ноябре объемы реализации алмазно-бриллиантовой продукции приблизились к докризисному январскому уровню. Напомним, что в течение текущего года Алроса добивалась решения о возможности поставки крупного объема алмазов в Гохран РФ с целью поддержания объемов продаж. Такое решение было принято. Но теперь в этом уже нет острой необходимости.

В отраслевом разрезе заметно слабее рынка закрылись многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, —2.33%), Роснефть (ROSN RM, —1.57%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.06%), Татнефть-ап (TATNP RM, —1.54%), Новатэк (NVTK RM, —1.71%), Башнефть-ап (BANEP RM, —0.95%), Русснефть (RNFT RM, —3.77%). Распродажи в указанных бумагах состоялись в противовес вечернему росту стоимости фьючерсов на нефть. По-видимому, участники локальных торгов не ожидают существенного дальнейшего повышения цен на «черное золото» и предпочитают фиксировать среднесрочную прибыль в указанных бумагах.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренный прирост около 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.9%. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.



