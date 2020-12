ФРС не удивила, но обещала долгий денежный дождь 

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Дорожает нефть и промышленные металлы. Индексы Азии преимущественно в плюсе. Доллар остаётся под давлением, а его индекс грозится упасть ниже значения 90,0 п. ФРС подтвердила намерение покупать облигации минимум на $120 млрд, пока не наступит максимальная занятость и не разогреется инфляция. Однако достижение этих условий может оказаться на очень длинном горизонте. Плюс ко всему, председатель ФРС не считает активы слишком дорогими в условиях около нулевых ставок. Ждём от российского рынка дальнейшего роста, а от рубля попытки закрепиться ниже 73,0 за доллар. В течение дня стоит обратить внимание на решение Национального Банка Швейцарии по ставке в 11:00 мск, уточнение инфляции в еврозоны в 13:00 мск, решение Банка Англии по ставке в 15:00 мск. Вечером также выйдет американская статистика по новым строительствам и разрешениям на них, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии.

Кроме того, сегодня пройдет ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина с элементами «прямой линии» в онлайн-формате. Бытует мнение, что рубль традиционно укрепляется перед и во время мероприятия. Также сегодня эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассмотрят запрос Moderna на одобрение вакцины. В начале недели циркулировали разговоры о том, что укол вакциной от Moderna некоторые граждане США смогут получить уже в пятницу.

Регулирование цен негативно сказывается на потребительском секторе

По итогам торгов 16 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,67% до 3269,95 п., а РТС на 0,69% до 1400,05 п. Новостной фон дня был довольно скудным, поэтому российские инвесторы ориентировались на внешние рынки, где преобладал оптимизм. В Европе он в большей степени связан с возможным позитивным завершением переговоров Великобритании и Евросоюза по торговым вопросам. В США инвесторы ждут скорого принятия пакета экономической поддержки, да и ФРС готова сказать своё слово. Нефть удерживалась выше $50 за баррель Brent. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 94,422 млрд рублей, немного превысив активность предыдущего дня. Сектор нефти и газа закрыл день нулевым изменением, но внутри него происходили существенные движения. Акции «Газпрома» подорожали на 2,49%, а вот «ЛУКОЙЛ» подешевел на 2,22%, «НОВАТЭК» на 1,96%, а «Роснефть» на 1,9%. Сектор был самым активно растущим с начала ноября и у многих возникает вполне логичное желание зафиксировать прибыль. Лучшим стал сектор электроэнергетики, подорожав на 1,69%, и транспортный, прибавивший 1,01%.

Слабее всех смотрелся сектор потребления, который снизился на 0,66%. В правительстве сильно озаботились существенным всплеском инфляции. В качестве меры сдерживания предлагается заморозка цен, а некоторые торговые сети решили отказаться от наценок на социально значимые товары. На этом фоне бумаги X5 Retail Group теряли около 1,6%, а «Магнита» около 1,1%. Лидерами дня оказались бумаги «Алроса» (+4,08%) на ожиданиях роста продаж в декабре. «Яндекс» вырос на 3,07%, а «ФСК ЕЭС» на 2,86%.

Рубль готов к новой волне укрепления

Рубль в первой половине дня попытался укрепиться до 73,25 за доллар, но затем растерял свой настрой. Доллар на Forex слабел до 0,3% по индексу. Однако перед оглашением итогов заседания ФРС смог отыграть большую часть потерь. Частично на рубль оказывали влияние аукционы ОФЗ, которые нельзя назвать выдающимися. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением в июле 2025 года в объёме 13,724 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 22,095 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,30%. Аукцион проводился в объёме остатков, доступных для размещения. На втором аукционе были размещены ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением в июле 2030 года в объёме 46,898 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 112,907 млрд рублей по номиналу, а средневзвешенная доходность 2,59%. Вряд ли подобные итоги можно назвать выдающимися, если сравнивать их с размещениями ОФЗ-ПК в октябре и ноябре.. Говоря о валютном рынке нельзя проигнорировать новости из США, где причислили Швейцарию и Вьетнам к валютным манипуляторам. Впрочем, Национальный Банк Швейцарии, по сути, отмахнулся от этого, как от назойливой мухи, заявив о продолжении своей политики с использованием валютных интервенций. Все достижения доллара к швейцарскому франку свелись к усилению в пределах 0,1%. Относительно рубля отметим, что пара USD-RUB даже не выказывает желания серьёзно протестировать 200-дневную скользящую в районе 74,3 снизу. Соответственно, есть потенциал того, что рубль сможет возобновить своё укрепление в обозримом будущем. Например, на продолжении роста котировок нефти и глобальной слабости доллара. К вечеру среды доллар слабел на 0,06% до 73,35, а евро укреплялся на 0,17% до 89,385.

ФРС не удивила, но обещала долгий денежный дождь

Решение ФРС несколько разочаровало рынок. Многие ждали увеличения количественной программы, многие предполагали таргетирование доходностей по более длинным казначейским обязательствам. Однако никто из них не получил желаемое. Федрезерв лишь обещает покупку облигаций минимум на $120 млрд до тех пор, пока не наступит максимальная занятость, а инфляция не встанет на твёрдый путь роста. ФРС также улучшила свои экономические ожидания. Вместо падения на 3,7% в текущем году ВВП сократится лишь на 2,4%, а в 2021 году рост составит 4,2% вместо 4,0%, а в 2022 году 3,2% по сравнению с сентябрьской оценкой 3,0%. Прогноз по безработице также снижен до 6,7% с 7,6% в сентябрьском варианте, а в 2021 году до 5,0% по сравнению с прежней оценкой 5,5%. Инфляция, по оценке ФРС, не вернётся к уровню 2,0% до 2023 года. Реакция рынка была сдержанной. Индекс Do Jones завершил день в минусе, а S&P 500 и NASDAQ смогли подрасти. Толику негатива внесла статистика. Розничные продажи в США снизились за ноябрь на 1,1%. Кстати, председатель ФРС Джером Пауэлл не считает акции слишком дорогими, если учитывать текущую ключевую ставку. Переговоры в Конгрессе продолжились. Если верить финансовым СМИ, то лидеры демократов и республиканцев продвинулись в своих компромиссах по пакету экономической поддержке, но пока отложили вопрос выделения средств местным администрациям и на судебную поддержку бизнеса. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шуммер сообщил, что прогресс достигнут, но сделки пока нет. Тем не менее, демократы будут настаивать на более широком пакете после того, как кресло в Белом доме займёт избранный президент Джо Байден. Текущее соглашение предполагает прямые выплаты всем американцам, расширенные выплаты потерявшим работу, поддержку занятости, финансирование вакцинации и работы госпиталей. Озвучивается цифра в $900 млрд, хотя ранее предполагался пакет на $748 млрд.

В разрезе секторов рынок преимущественно снижался. Лучший результат показал сектор цикличных товаров (Consumer Discretionary), который вырос на 1,07%, а худший результат был в коммунальных услугах, где снижение составило 1,15%. Сектор технологий вырос на 0,74%, а энергетики упал на 0,4%. В составе S&P 500 самый сильный рост показали бумаги Apartment Income REIT Corp. (+5,01%), Chipotle Mexican Grill Inc. (+4,02%), PayPal Holdings Inc. (+3,88%), ServiceNow Inc. (+3,34%) и Estee Lauder Companies Inc. (+3,31%). Слабее всех оказались DISH Network Corp. (-11,69%), Apartment Investment and Management Co. (-8,33%), Tyson Foods Inc. (-4,41%), Steris plc. (-3,44%) и Mettler-Toledo International Inc. (-3,3%).

Слабость доллара сохраняется

Азиатские индексы преимущественно торговались в плюсе. Председатель ФРС Джером Пауэлл не считает акции особенно дорогими в условиях ставок около нуля. Индекс доллара также намекает на то, что текущие цены в долларах далеко не высокие. Индекс терял более 0,4% и вплотную приблизился к уровню 90,0 пунктов. Иена укрепилась до 103,3 за доллар, но скорее можно говорить о том, что это сам доллар ослаб. Австралия удивила неожиданным снижением уровня безработицы до 6,8% в ноябре с 7,0% в октябре. Если ФРС обещает покупать облигации минимум на $120 млрд в месяц, то это означает ежегодный объём количественной программы около $1,44 трлн. Соответственно, давление на американскую валюту сохранится, а вот риск в таких условиях будет на постоянной покупке.

Запасы в США и слабый доллар возвращают импульс роста в нефти

Нефть ещё накануне смогла преодолеть отметку $51 за баррель Brent. В рамках азиатской сессии котировки продолжили рост уже на фоне слабого доллара. В среду Минэнерго США сообщило, что на неделе до 11 декабря коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,1 млн бар. до 500,1 млн бар., что на 10% превышает средний показатель за последние пять лет. Запасы бензина выросли на 1,0 млн бар. и на 4% превышают средний показатель за пять лет, а дистиллятов увеличились на 0,2 млн бар. и на 11% превышают средний показатель за пять лет. Средний показатели поставок за четыре недели составили: 18,9 млн бар. общих поставок в сутки, или —8,4% за год; поставки бензина составили 7,9 млн бар. в сутки, или —13,3% за год; а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или —2,8% за год. Поставки авиатоплива упали на 36% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Добыча в США на отчётной неделе снизилась на 100 тыс. бар. до 11,0 млн бар.