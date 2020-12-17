Российский рынок акций в среду возобновил подъем после двух сессий снижения. Однако рост в акциях был неоднородным. Очевидной опережающей динамики голубых фишек мы уже не наблюдаем. После мощного шестинедельного ралли второй эшелон ближе к концу декабря начинает выглядеть сильнее.

В ближайшей перспективе рынок войдет в период попеременного роста в менее ликвидных бумагах без важных корпоративных новостей. Подобные ситуации мы много раз видели. Так, в среду спрос вернулся в акции крупных энергетиков: ФСК ЕЭС (+3,1%), Россети-ао (+2,1%), Русгидро (+1,8%). По-прежнему остается интересным сектор продуктового ритейла (X5 Магнит, Лента), девелопмент (ПИК и ЛСР), а также отдельные дивидендные истории типа МТС или Юнипро.

После трех недель коррекции возобновился рост в акциях АФК Системы. Текущая оценка предполагает сохранение дисконта к справедливым значениям. Лучше рынка продолжает выглядеть сектор черной металлургии. Акции Северстали, НМЛК и ММК в последнее время уверено растут, что фундаментально абсолютно оправданно, учитывая взлет цен на стальную продукцию и ожидания высоких дивидендов. Впрочем, значительная доля переоценки в бумагах сектора уже реализовалась. Возможно постепенное торможение.

Среди тяжеловесных бумаг можно выделить лишь уверенный подъем Газпрома (+2,6%) на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке газа. Накануне котировки подошли к промежуточным целям и уровням сопротивления 208–210 руб. Однако фаза подъема, на мой взгляд, не завершена.

Несмотря на перекупленность и седьмую неделю роста подряд в бумагах Газпрома сохраняется пространство для движения к области 217–221 руб. Локальные просадки — это повод для покупок.

Цены на нефть поднимаются все выше и выше. В среду фьючерсы Brent выросли еще на 0,6% и преодолели отметку $51. Технических признаков разворота пока не появлялось.

Вчерашняя статистика от Управления энергетической информации Минэнерго США оказалась позитивной. После резкого роста запасов сырой нефти на прошлой неделе, вчера цифры оказались ниже ожиданий — запасы снизились на 3,1 млн баррелей против прогноза —1,9 млн. Кроме того, добыча в стране за неделю упала на 100 тыс. б/с до 11 млн б/с, что также позитивно для цен.

Сырьевым товарам по-прежнему помогает фактор ослабления американской валюты. Накануне индекс доллара (DXY) опустился к минимальным уровням с апреля 2018 г. Ближайшие цели сместились к 89,5–89,7. Это предполагает его спуск еще на 0,6–0,8% с текущих значений.

Фактор заседания ФРС оказался нейтральным. Регулятор ожидаемо оставил ключевую ставку в диапазоне 0–0,25%. Она останется на текущем уровне, пока рынок труда не достигнет полной занятости, когда циклическая безработица исчезнет, а инфляция не усилится до 2% и более.

ФРС повторила, что будет использовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики. Монетарная политика останется стимулирующей, зависящей от ситуации в экономике. Выкуп государственных и ипотечных облигаций (программа QE) продолжится, как минимум, в нынешних объемах — не менее $120 млрд в месяц ($80 млрд Treasuries и $40 млрд ипотечных бумаг). Помимо этого, будут проводиться операции РЕПО.

Благоприятная ситуация на рынке нефти может спровоцировать возврат спекулятивного спроса в акции нефтяников. Накануне они выглядели хуже рынка. Сегодня позитивную внутридневную динамику могут показать бумаги Татнефти, Лукойла, Роснефти, Газпром нефти.

Вчера вечером Московская биржа сообщила, что завершено приобретение акций Детского мира в рамках оферты. Компания Altus Capital собрала целевые 25% бумаг компании. Выкуп проходил по 160 руб. До объявления оферты котировки были на уровне 125–130 руб. После завершения приема заявок акции Детского мира некоторое время могут выглядеть слабо и, вероятно, вернутся ниже 140 руб.

Сегодня с открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в акциях Лукойла, X5 Retail Group и Юнипро. Сильнее остальных снизятся бумаги Юнипро, так как дивдоходность находится на уровне 3,9% по текущим ценам. А вот для Лукойла отсечка может оказаться практически незаметной, ведь выплаты составят всего 46 руб. на бумагу. Позитив рынка нефти позволит достаточно быстро закрыть гэп.

Переход российского рынка акций в фазу широкой боковой консолидации был бы комфортным сценарием, который позволил бы нейтрализовать накопленную техническую перекупленность. По индексу Мосбиржи ближайшим ориентиром снизу выступает предыдущий исторический максимум — это район 3225 п. Если эта отметка будет пройдена, то коррекция продолжится ближе к 3160 п. Конкретно сегодня этот расклад не является базовым. Что касается перспектив роста, то следующие среднесрочные цели по индексу находятся в районе 3400–3420 п.

На валютном рынке курс USD/RUB пока продолжает консолидироваться в области 72,8–74. Поводов для нового девальвационного импульса не появляется. Наоборот, сегодня мы видим обновление минимумов по индексу доллара, а также стабильно высокие цены на нефть, что говорит в пользу сильного рубля.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра поднимаются на 0,2%, контракты по нефти Brent в плюсе на 1,1% и находятся около уровня $51,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия среды.



