Центральным событием вчерашнего дня стали аукционы, в ходе которых Минфин разместил облигаций на 60,6 млрд руб. – рекордная сумма с 11 ноября. Успех аукциона целиком обеспечил 10-летний инфляционный линкер ОФЗ-52003 (YTM 2,58%) – стратегия Минфина с безлимитным аукционом оправдалась. Как мы и ожидали, выпуск пользовался большим спросом: объем заявок на него (113 млрд руб.) оказался рекордным для аукционов линкеров, проводившихся с апреля 2018 г. В итоге Минфин продал бумаг на сумму 47 млрд руб., что также является одним из самых высоких показателей размещения за всю историю аукционов инфляционных линкеров. Доходность по цене отсечения составила 2,60%, на 1 бп ниже уровня закрытия вторника. Облигации был распределены между 38 заявками, на пять крупнейших из которых пришлось 52% от общего объема размещения. Доля неконкурентных заявок была необычно высокой (71%), что указывает на активное участие в аукционе иностранных инвесторов. Результаты аукциона 5-летнего ОФЗ-26234 с фиксированным купоном (YTM 5,26%) выглядели скромнее: спрос составил 22 млрд руб., как и на аукционе того же выпуска 2 декабря, а в итоге Минфин продал бумаг на 13,7 млрд руб. Доходность по цене отсечения (5.30%) соответствовала премии по доходности в 4 бп к уровню закрытия предыдущего дня. Всего было удовлетворено 29 заявок, а доля неконкурентных заявок составила 22%.

Вчерашняя сессия на вторичном рынке прошла спокойно. По итогам торгов длинные облигации преимущественно снизились в доходности на 1 бп благодаря вечернему притоку средств нерезидентов. Доходность 19-летнего ОФЗ-26230 снизилась на 1 бп (до 6,34%), а 11-летнего ОФЗ-26218 – на 2 бп (до 6%). Большинство других выпусков с фиксированным купоном закрылись на прежних позициях. Что касается остальных сегментов, 10-летний инфляционный линкер ОФЗ-52003 (YTM 2,58%) отыграл понесенные во вторник потери, опустившись на 3 бп в терминах реальной доходности на фоне успеха первичного аукциона. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже достиг 22 млрд руб. (1,2x среднедневного показателя за последний месяц), но опять за счет превалирующей доли коротких ОФЗ-ПД, обеспечивших почти 50% общего оборота. Локальные рынки долга других развивающихся стран третий день подряд торговались в положительной зоне: доходности 10-летних бенчмарков снизились в среднем на 1–4 бп. На общем фоне в худшую сторону отличались облигации Колумбии и Польши, поднявшиеся в доходности на 1–2 бп.



