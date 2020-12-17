Достигнут девятимесячный ценовой максимум по Brent
Статистика от EIA по запасам нефти в среду поддержала оптимизм на нефтяном рынке, что позволило нефтяным фьючерсам в очередной раз обновить 9-месячные максимумы. Дополнительную поддержку сырьевым рынкам оказало заседание ФРС, по итогам которого регулятор заявил о сохранении политики низких процентных ставок и реализации программы скупки активов до тех пор, «пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей максимальной занятости и ценовой стабильности». Такой посыл от ФРС негативен для доллара США и позитивен для номинированных в нем активов, в том числе сырой нефти.
Запасы нефти в США снизились на 3,1 млн баррелей за счет снижения добычи на 0,1 млн баррелей в сутки (б/с) и падения чистого импорта на 1,85 млн б/с. Прогнозы предполагали более сдержанное снижение запасов на 1,9 млн баррелей, в то время как данные API указывали на рост на 2 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов незначительно выросли, не дотянув до прогнозов.
Данные от EIA указывают на стабильность спроса. В условиях множественных ограничений из-за COVID-19 в США и Европе такие данные дают участникам рынка повод к покупкам несмотря на относительно высокие ценовые уровни.
Тем не менее оптимизм может быть чрезмерным. На краткосрочном горизонте преобладают коррекционные риски, поскольку потенциал для роста ограничен, а значимых позитивных драйверов не предвидится. При ухудшении сентимента котировки могут спуститься в диапазон $48–49 за баррель Brent.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201217/832605235.html