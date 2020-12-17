Статистика от EIA по запасам нефти в среду поддержала оптимизм на нефтяном рынке, что позволило нефтяным фьючерсам в очередной раз обновить 9-месячные максимумы. Дополнительную поддержку сырьевым рынкам оказало заседание ФРС, по итогам которого регулятор заявил о сохранении политики низких процентных ставок и реализации программы скупки активов до тех пор, «пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей максимальной занятости и ценовой стабильности». Такой посыл от ФРС негативен для доллара США и позитивен для номинированных в нем активов, в том числе сырой нефти.

Запасы нефти в США снизились на 3,1 млн баррелей за счет снижения добычи на 0,1 млн баррелей в сутки (б/с) и падения чистого импорта на 1,85 млн б/с. Прогнозы предполагали более сдержанное снижение запасов на 1,9 млн баррелей, в то время как данные API указывали на рост на 2 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов незначительно выросли, не дотянув до прогнозов.

Данные от EIA указывают на стабильность спроса. В условиях множественных ограничений из-за COVID-19 в США и Европе такие данные дают участникам рынка повод к покупкам несмотря на относительно высокие ценовые уровни.

Тем не менее оптимизм может быть чрезмерным. На краткосрочном горизонте преобладают коррекционные риски, поскольку потенциал для роста ограничен, а значимых позитивных драйверов не предвидится. При ухудшении сентимента котировки могут спуститься в диапазон $48–49 за баррель Brent.



