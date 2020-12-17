Акционеры "Детского мира" досрочно предъявили к выкупу 25% акций
Акционеры ПАО Детский мир предъявили к выкупу 25% акций, то есть весь объем в рамках оферты Altus Capital. После завершения расчетов покупателю будет принадлежать 25% акций Детского мира. Срок окончания приема заявок ранее был установлен на 24 декабря.
Напомним, что оферта с очень высокой ценой выкупа (премия 27,9%) в 160 руб./акцию была сделана 30 ноября. Несмотря на то, что Altus Capital продлевала срок действия оферты, было очевидно, что при такой цене пакет будет собран в ускоренном режиме. По факту завершения оферты бумаги Детского мира вчера потеряли чуть больше 1% и могут краткое время находиться под давлением, вернувшись к уровням до объявления предложения от Altus Capital (122 руб./акцию).
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