Вчерашнее заседание ФРС завершилось в духе, больше похожем на коммуникацию ЕЦБ при Марио Драги: американский регулятор не спешит сворачивать программу выкупа активов (реализуется темпом $120 млрд) в надежде сохранить прогресс на рынке труда и финансовую стабильность, намекая на готовность к любым мерам поддержки экономики. Консенсус экспертов ФРС относительно среднесрочной (2021-2023 гг.) траектории ставки резервирования остался неизменно вблизи 0.25%. При этом, регулятор точечно улучшил прогнозы по росту экономики в 2020-2021 гг. и восстановлению рынка труда, вопреки влиянию второй волны пандемии, однако количественных критериев для признания ситуации в экономике удовлетворительной для начала повышения ставки также не были отражены. На этом фоне индекс доллара США преодолел сопротивление отметки 90.0 п (89.9 на момент написания комментарий), показав падение на 0.8% с момента завершения заседания.

Коррекция доллара в первую очередь отразилась на стоимости евро (в моменте 1.2233, +0.6%) и некоторых сырьевых товарах (Brent +2.7% с начала вчерашней сессии; золото +1.2%). Для валют развивающихся стран коррекция доллара также принесла свои плоды – сырьевые валюты прибавили 0.4-0.7%, включая рубль (+0.4%). Это обстоятельство задает хороший тон для рубля на горизонте ближайших недель, когда на первый план выйдет подготовка к налоговым и дивидендным (в начале января запланированы выплаты Северстали, Х5, Норникеля, Лукойла и НЛМК) выплатам. Мы не исключаем, что может быть протестирована отметка 72.0 в паре USD/RUB, однако в паре EUR/RUB движение может быть лимитировано укреплением евро.



