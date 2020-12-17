Всемирный банк обновил свой прогноз по российской экономике, улучшив свои оценки спада ВВП в 2020 с —6% г/г, ожидаемых в июле, и —5% г/г, ожидаемых в сентябре, до —4% г/г. Тем не менее, возобновление экономического роста ожидается на уровне 2,6% в 2021, и он ускорится до 3% в 2022. Прогноз Всемирного банка основан на предпосылке массовой вакцинации россиян. Неудивительно, что потребление домохозяйств, как ожидается, станет главным драйвером роста экономики в 2021 и 2022, учитывая что этот фактор был главной причиной снижения российского ВВП в 2020. Повышение прогноза Всемирного банка подтверждает хорошо известный факт, что Россия прошла через кризис этого года в гораздо лучшей форме, чем другие страны.