Вчера большую часть дня рубль торговался около 73,4 за доллар, преимущественно следуя за динамикой валют развивающихся рынков. Вечером, около 18:00 мск, он ослаб без очевидных причин до 73,7, как и накануне, что могло отражать спрос иностранцев на иностранную валюту ввиду геополитической неопределенности, но позже восстановился.

Евро вчера был довольно волатильным. В первой половине дня он укрепился до более $1,22 на фоне довольно сильных предварительных индексов PMI за декабрь, но резко ослаб — почти до $1,21 — сразу после объявления итогов заседания ФРС США. Федрезерв не изменил ставки и объемы программы количественного смягчения, но заявил, что покупки активов останутся на текущем уровне ($80 млрд гособлигаций и $40 млрд ипотечных ценных бумаг в месяц), пока не будет достигнуто существенного прогресса в достижении максимальной занятости и стабильного роста цен на целевом уровне 2%. Также ФРС повысила экономические прогнозы и отметила позитивную роль вакцинации, при этом указав, что эффект от нее существенно проявится лишь со второй половины следующего года. Учитывая, что, согласно обновленному прогнозу ФРС США, безработица и инфляция приблизятся к целевым уровням лишь в 2022 году, а достигнут их лишь в 2023, это значит, что Федрезерв планирует оставить покупки активов на текущих уровнях еще как минимум два года.

В целом рынки восприняли итоги заседания ФРС США умеренно позитивно. На глобальных рынках возобновилось ослабление доллара, и сегодня утром евро вновь торгуется выше $1,22, а рубль приближается к 73 за доллар. Вероятно, на этом уровне он пока и останется в отсутствие существенных колебаний на глобальных рынках или геополитических новостей. В центре внимания сегодня будет ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.