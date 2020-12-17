Предварительные оценки индексов PMI в еврозоне в декабре оказались лучше, чем предполагалось. Индекс обрабатывающей промышленности поднялся до 55,5 пункта с 53,8 в ноябре, превысив прогноз на 2,5, а сервисный индекс составил 47,3, хотя ожидалось, что он вырастет на 0,3 пункта по сравнению со значением ноября до 42. Тем не менее показатель четвертый месяц подряд остается ниже граничного уровня 50, что свидетельствует о негативном влиянии второй волны пандемии в первую очередь на сектор обслуживания, который составляет значительную часть экономики еврозоны.

В США, где существенных ограничений для бизнеса во время второй волны не вводилось, предварительные оценки индексов оказались предсказуемо высокими. Индекс обрабатывающего сектора составил 56,5 против 56,7 в ноябре и прогнозного значения 55,8, а индекс сервисного сектора – 55,3, что на 0,6 ниже прогноза и на 2,9 ниже значения прошлого месяца. Таким образом, хотя индексы несколько снизились, они остаются заметно выше пороговых 50 пунктов, отражая ожидания дальнейшего роста экономики.

Розничные продажи в США сократились в ноябре значительно больше, чем предполагалось, падение составило 1,1% месяц к месяцу против прогнозных минус 0,3%. Более того, рост продаж в ноябре на 0,3% был пересмотрен на падение в размере 0,1%. Продажи без учета транспортных средств и топлива также сократились, на 0,8%, а показатель октября был пересмотрен с плюс 0,2% на минус 0,1%.

Падение продаж может говорить об исчерпании влияния первого пакета стимулов.

Уже в октябре доходы населения сократились, а рост расходов замедлился, и ожидается, что сокращение доходов вместе с замедлением роста расходов продолжилось и в ноябре. Однако ухудшение статистики лишь увеличивает уверенность части участников рынка в том, что программа поддержки экономики будет расширена. Вчера такие настроения преобладали, чему способствовали сообщения СМИ том, что пакет стимулов объемом около 900 млрд долл. может всетаки быть принят американскими парламентариями до конца недели.