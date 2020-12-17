ФРС пока воздерживается от расширенных мер по восстановлению двух ключевых для себя параметров экономики — инфляции и уровня занятости. Глава регулятора заявил о готовности нарастить объем покупок активов с рынка, если в этом будет необходимость. Те сектора экономики, которые зависят от реальной ключевой ставки, в целом показывают здоровый рост. Однако отрасли, которые завязаны на предоставление сервисов (туризм, обслуживание клиентов) и ТЭК, зависящий от спроса на энергоносители, остается под давлением из-за пандемии. Энергетикам может помочь только фискальное стимулирование.

У Федрезерва есть возможность расширить баланс в случае видимого ухудшения состояния экономики.

Мы советуем инвесторам отслеживать данные по числу заявок на пособие по безработице, объемам заказов на товары длительного пользования, розничным продажам и инфляции.

Инфляцию за месяц ниже 0,1% можно рассматривать как негативный сигнал. Однако показатели месяц к месяцу не отражают фундаментальный характер изменений, более релевантными будут поквартальные данные. Кроме того, вышеперечисленные показатели нужно сравнивать с консенсус-прогнозами. Если данные будут оказывать совокупный негативный эффект на экономику, ФРС снова запустит печатный станок вне зависимости от принятия или объема фискальных стимулов. Джером Пауэлл подтвердил, что пересмотр ключевой ставки до 2023 года маловероятен. К этому году ФРС рассчитывает стабилизировать инфляцию на целевом уровне 2%.

Если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию, инвесторам лучше формировать портфели из акций, а не из облигаций из-за улучшающегося риск-профиля активов.

Если экономика будет восстанавливаться, то акции стоимости, компаний малой капитализации, а также эмитентов, выплачивающих высокий дивиденд, станут драйвером роста для фондовых площадок. Позитивная динамика будет и на рынках фиксированной доходности. ФРС сохранит объем покупок активов на уровне $120 млрд в месяц или будет увеличивать его до появления серьезных позитивных сдвигов в экономике. Целевой уровень инфляции для регулятора — 2%, таргет по безработице — 3,7-4,5%.