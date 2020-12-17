2020 год можно охарактеризовать ростом интереса россиян к фондовому рынку: число физических лиц на бирже выросло с начала года с 3,9 млн. до 8,1 млн. человек в ноябре.

Существует несколько причин для такой динамики. Падение ставок по депозитам вынудило часть населения искать альтернативу, что привело их на фондовый рынок. В марте наблюдался ускоренный рост новых счетов, что связано с желанием купить подешевевшие активы, в том числе зарубежные, в целях защиты от девальвации рубля. Немаловажным фактором является удобные приложения брокеров, ведь простота открытия счета привлекает клиентов, что можно продемонстрировать на следующем примере. В январе число зарегистрированных счетов составляло 1,3 млн. в Сбербанке и 1,2 млн. в Тинькоффе. Уже к концу ноября в Сбербанке было открыто 3,1 млн. счетов, а в Тинькоффе 3,3 млн счетов. Прогресс у остальных брокеров был заметно меньше: Открытие брокер +21,3% за аналогичный период, ВТБ +60,3%, БКС +35%, Финам +14%.

Важнейшим последствием данного всплеска интереса является развитие фондового рынка в целом. Увеличение доли акций/облигаций в активах населения будут способствовать притоку денежных средств в реальный сектор отечественной экономики. В результате возможен приход новых эмитентов на рынок. В этом году мы уже наблюдали приобретение листинга на Московской бирже компаниями, которые имели зарубежный листинг.

Стоит ли расценивать такую динамику как опасное явление? Я считаю, что нет. В настоящий момент депозиты все еще доминируют в структуре активов населения: на конец 3-го квартала их объем составил 32,7 трлн. руб. В свою очередь средств на брокерском обслуживании (у физлиц юрлиц) – 12,7 трлн. руб. Важно понимать, что приток денежных средств идет не только на российский фондовый рынок, но и зарубежные рынки, что хорошо иллюстрируется данными СПБ-биржи: в 2019 году объем торгов составил $21,1 млрд, а за 11 месяцев 2020 года объем торгов возрос до $153,3 млрд.

За исключением категоризации инвесторов, которая уже принята, думаю, ЦБ не следует как-то дополнительно усиливать регуляторную деятельность, особенно ограничивать доступ к каким-то категориям инструментов. Излишние бюрократические процедуры могут отпугнуть инвесторов и спровоцировать их переход к иностранным брокерам, где нет никаких ограничений.